Haine, pantofi şi marochinărie contrafăcute, descoperite la Giurgiu în TIR-ul unui turc. Captură de 3 mil. €

Captură de aproximativ 18 milioane de lei la Giurgiu, după ce vameşii şi poliţiştii de frontieră au descoperit aproape 56.000 de articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi marochinărie suspectate că ar fi contrafăcute. Mărfurile se aflau într-un camion condus de un cetăţean turc, care circula pe ruta Turcia-Belgia.

Potrivit Autorităţii Vamale Române, mijlocul de transport care transporta aceste bunuri era înmatriculat în România şi circula pe ruta Turcia - Belgia fiind condus de un cetăţean turc.

În urma verificării documentelor de călătorie, a consultării aplicaţiei e-DAC şi a analizării documentelor care însoţeau marfa, inspectorii vamali împreună cu poliţiştii de frontieră au constatat că valoarea declarată a mărfurilor nu justifica costurile de transport, motiv pentru care au decis efectuarea unor verificări suplimentare.

"În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, au fost descoperite 55.964 de articole vestimentare, încălţăminte şi produse de marochinărie purtând însemnele unor mărci cunoscute şi susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Întreaga cantitate de bunuri a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor şi introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu", precizează sursa citată.

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Autoritatea Vamală Română continuă, prin structurile sale specifice, acţiunile de control şi prevenire a introducerii pe piaţă a mărfurilor care pot aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, în scopul protejării consumatorilor, asigurării unui mediu comercial concurenţial corect şi protejării intereselor statului român.