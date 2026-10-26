Caz incredibil, la Aeroportul Otopeni. 700.000 de euro, confiscaţi la începutul anului de la două pasagere, au dispărut din camera securizată în care erau păstraţi. Pentru a ascunde furtul, autorii au umplut cu hârtii sacul de rafie în care erau ţinuţi banii. De asemenea, au avut grijă să coasă cu atenţie locul în care tăiaseră ţesătura. Potrivit surselor Observator, mai puţin de 10 persoane aveau acces în camera în care erau ţinuţi banii. Toţi sunt angajaţi ai aeroportului.

Povestea de film care a culminat cu furtul din Biroul Vamal Otopeni a început în luna ianuarie. Poliţiştii de frontieră au observat atunci un comportament suspect la două femei care se întorceau din Dubai şi au decis să le percheziţioneze. În bagaje au găsit o comoară nedeclarată: ceasuri de lux şi bijuterii de 2,3 milioane de euro. Plus echivalentul a 700.000 de euro în mai multe valute.

Pasagerele s-au ales cu dosar penal pentru contrabandă. Iar banii şi bijuteriile au fost confiscate.

După mai bine de nouă luni de la captura de pe aeroport, cele două femei au venit să-şi recupereze bunurile în baza unei decizii judecătoreşti. Şi-au ridicat bijuteriile de aici, de la Trezoreria Ilfov, însă, când a venit momentul să primească şi banii, au avut parte de o surpriză: nu mai erau.

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Principalii suspecţi în cazul furtului

Imediat după confiscare, angajaţii Biroului Vamal au decis să depoziteze cei 700.000 de euro într-o cameră securizată din sediu, într-un sac de rafie sigilat. Încă nu se știe de ce NU au dus banii la bancă, aşa cum prevede procedura.

"Cei responsabili erau obligați să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor. (...) Controlul intern vizează respectarea procedurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv", transmite Autoritatea Vamală.

Potrivit surselor Observator, când au intrat în posesia sacului de rafie în care ar fi trebuit să fie banii, femeile au descoperit că în interior se aflau mai multe coli de hârtie şi 100 de euro rătăciţi. Sacul, deşi cu sigiliu, ar fi fost tăiat şi apoi cusut la loc.

Ancheta a arătat că tăietura prin care au fost sustraşi banii era pe fundul sacului, pentru a nu fi vizibilă. Potrivit surselor Observator, în camera în care au fost depozitaţi banii au acces mai puţin de zece persoane, pe bază de cartelă. Toţi sunt angajaţi ai aeroportului. Încăperea nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, dar culoarul de acces este monitorizat.