Un finlandez de 70 de ani, prins cu un pistol şi muniţie la Vama Albiţa. Ce le-a spus poliţiştilor

Un cetăţean finlandez de 70 de ani a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţei cu un pistol cu aer comprimat şi muniţie, pentru care nu avea documentele necesare. Bărbatul le-a spus poliţiştilor că a cumpărat arma din Helsinki, pentru a o folosi în activitatea sa profesională, şi că nu ştia că are nevoie de autorizaţii speciale în România.

Pistol cu aer comprimat şi muniţie descoperite de vameşii din Albiţa - Poliţia de Frontieră

Incidentul a avut loc pe 13 noiembrie, în jurul orei 15:50, când bărbatul s-a prezentat la Vama Albiţa, la volanului unei autorulote, pentru a ieşi din ţară.

În urma controlului, poliţiştii de frontieră au descoperit asupra sa un revolver cu aer comprimat, de calibru 4,5 mm, o cutie cu 205 alice şi cinci capsule de CO2, de câte 12 grame fiecare.

Bărbatul susţine că folosea arma pentru deratizare

Întrebat despre pistol că folosea arma pentru deratizare a declarat că l-a cumpărat dintr-un magazin din Helsinki şi că intenţiona să îl folosească să în activitatea sa profesională, în domeniul deratizării.

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Acesta a susţinut că nu ştia că deţinerea şi transportul unei astfel de arme pe teritoriul României necesită documente speciale.

Pistolul şi muniţia au fost ridicate de poliţişti în vederea continuării cercetărilor. În acest caz a fost deschis cu dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.