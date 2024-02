Andreas Gallozzi, originar din departamentul Yonne, aflat în regiunea Burgundia, centrul Franţei, avea doar 22 de ani. Cunoscuții spun că și-a dorit mereu să fie soldat, astfel că, în 2020 s-a alăturat Regimentului 17 Ingineri Parașutişti. Doi ani mai târziu, tânărul a părăsit Franța pentru a apăra democrația, Ucraina, ucrainenii și Europa. În Legiunea Internațională, unde Andreas a primit indicativul "Frenchie", scrie Obozrevatel.

"Mamă, sunt bine unde sunt acum. Știu de ce am venit", îi spunea Andreas mamei sale, Edith, în discuţiile pe care le aveau la telefon.

Tânărul francez a murit pe 16 februarie 2023, în luptele de lângă Novoselivskyi, raionul Svativ, regiunea ucraineană Lugansk. În bunurile personale ale lui Andreas, care au fost returnate familiei sale de către camarazii din Legiunea Internațională, mama sa a găsit un bilet pe care scris: "Războiul este blestemul omenirii, pentru că nu moare niciodată. Vor exista întotdeauna cauze juste pentru care merită să lupți și pentru care să mori dacă este necesar".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La un an de la moartea tânărului, prietenul său a postat pe Facebook biletul de adio al francezului.

"Draga mea mamă, dragă familie, prietenii mei fideli. Pentru mine războiul s-a terminat, dar nu regret nimic, am văzut suficient eroism și frică.

Mă rog ca soarta ta să fie mai milostivă. Viața noastră este scurtă. Sunt recunoscător cerului pentru toate bucuriile, pentru toată fericirea și încercările pe care soarta mi le-a pregătit.

Viața mea a fost minunată și aproape plină.

Aceste câteva fraze vor fi ultimele. Mi-am petrecut ultimele ore uitându-mă prin toate fotografiile cu voi, amintirile mele prețioase. Doar un miracol m-ar putea salva. Știam că această misiune ar putea fi prea periculoasă, dar sunt un om încăpățânat, nu am vrut să-mi las prietenii să plece singuri în centrul acestui iad. Războiul îi înnebunește pe oameni. Mi-am îndeplinit datoria, am apărat onoarea Franței, a Ucrainei și a Europei.

Nu simt nicio remuşcare că am plecat în Ucraina, am găsit sensul vieţii mele şi convingerile mele. Singurul lucru pe care îl regret, poate, este că nu am avut timp să iubesc pe cineva din toată inima. Sper că veţi găsi puterea să mă iertaţi, iar Domnul va dori, poate, să ne unească în cer sau în alt loc, despărțindu-ne pe acest pământ.

Nu uitați niciodată de soldații care au murit pentru cauza dreaptă.

Nu vă voi uita niciodată, vă iubesc".

Andreas a scris aceste cuvinte la 1 februarie 2023. Două săptămâni mai târziu, tânărul de 22 de ani a murit într-o luptă cu rușii din estul Ucrainei.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi cumpărat produse aproape de expirare, la preţ mai mic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰