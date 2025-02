Donald Trump dă o nouă lovitură umilitoare Ucrainei: Inspirat de Putin, acuză Kievul că a început războiul cu Rusia. Analiză CNN

După ce l-a exclus pe președintele Volodimir Zelenski de la primele negocieri ale SUA cu Rusia privind încheierea războiului, Trump a acuzat marți, în mod fals, Ucraina că ar fi început războiul devastator care a ucis mii de oameni, comentează CNN.

Donald Trump a făcut pe 18 februarie cele mai ostile declarații de până acum la adresa Ucrainei şi a liderului ucrainean, preluând propaganda președintelui Vladimir Putin. În cadrul unei conferințe de presă la Mar-a-Lago, Trump a sugerat că Ucraina ar fi responsabilă pentru război, afirmând că Zelenski "nu ar fi trebuit să permită ca acest război să înceapă" și că "ar fi trebuit să încheie un acord" pentru a evita invazia rusă.

De asemenea, Trump l-a criticat pe Zelenski, susținând că are 4% în sondaje și că "Ucraina este o țară care a fost făcută bucăți". El a sugerat că, pentru ca Ucraina să aibă un cuvânt de spus în negocierile de pace, ar trebui să organizeze alegeri prezindenţiale.

În plus, președintele american a declarat că nu se opune desfășurării de trupe europene de menținere a păcii în Ucraina în cadrul unui acord cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar a subliniat că NU vor fi implicate trupe americane.

Arată ca o încercare de a forţa o marginalizare a lui Zelenski, explică CNN. Declarațiile președintelui american vor alimenta noi îngrijorări în Europa, exclusă şi ea de la negocierile dintre SUA și Rusia, desfășurate în Arabia Saudită. Europenii se tem că Trump va încerca să impună un acord de pace favorabil Kremlinului.

Declaraţiile par, de asemenea, să-l contrazică în mod direct pe propriul său secretar de stat, Marco Rubio, care a dat asigurări, după întâlnirea cu delegația rusă, că un eventual acord de pace va fi echitabil pentru toate părțile, a interpretat CNN.

Atacul lui Trump asupra lui Zelenski, văzut anterior ca un erou în SUA pentru modul în care a rezistat invaziei ruse, ilustrează clar modul în care noua administrație americană a schimbat radical poziția Washingtonului: de la susținerea victimei, la recompensarea agresorului, punctează CNN.

Trump cere alegeri în Ucraina

CNN explică în ceea ce priveşte cota de popularitate a lui Zelenski, că este greu de făcut sondaje de opinie corecte în Ucraina, din cauza războiului care a forțat milioane de oameni să plece din ţară. Deși popularitatea lui Zelenski a scăzut față de 2022, aceasta nu a ajuns nici pe departe la nivelul menționat de Trump, de 4%.

Președintele american a mai afirmat că, pentru ca Ucraina să fie luată în serios în negocierile de pace, ar trebui să organizeze alegeri. Conștient de criticile că repetă propaganda rusă, Trump a insistat: "Nu este vorba de Rusia, această idee îmi aparține mie".

Ultimele alegeri prezidențiale din Ucraina ar fi trebuit să aibă loc în aprilie anul trecut, dar Zelenski a explicat că organizarea unui scrutin nu este posibilă în timpul războiului, o poziție susținută de Constituția Ucrainei, potrivit CNN. Ironia situației este că Trump, care cere acum alegeri în Ucraina, a refuzat să accepte rezultatul scrutinului prezidențial din 2020, pe care l-a pierdut, susţine CNN.

Și, mai mult decât atât, în timp ce insistă asupra democrației din Ucraina, el ignoră faptul că Vladimir Putin este la putere de peste două decenii, prin alegeri manipulate și o represiune dură la adresa opoziției.

Trump rescrie istoria invaziei ruse

Cea mai recentă încercare a lui Trump de a modela opinia publică cu privire la războiul din Ucraina urmează tiparul eforturilor sale din trecut de a distorsiona realitatea pentru a-și promova obiectivele politice. Cel mai elocvent exemplu al acestei tactici a fost cel al alegerilor din 2020.

Trump a încercat să rescrie faptele legate de invazia declanşată de Rusia acum trei ani, când armata lui Putin a trecut granița, a invadat o ţară suverană și a schimbat harta Europei. "Astăzi am auzit, că nu au fost invitați", a spus el, referindu-se la plângerile Ucrainei că nu a fost inclusă în negocierile de pace. "Dar sunt acolo de trei ani. Ar fi trebuit să rezolve situația. N-ar fi trebuit să înceapă niciodată acest război. Ar fi putut să facă o înțelegere", a spus Trump.

Practic, președintele american sugerează că Ucraina ar fi trebuit să ajungă la un acord cu Rusia pentru a evita invazia, ceea ce, în realitate, ar fi însemnat fie acceptarea unui guvern-marionetă la Kiev, subordonat Moscovei, fie să renunţe la luptă și să cedeze în fața lui Putin, arată CNN.

Trump a mai afirmat că discuțiile din Arabia Saudită ar putea fi urmate de o întâlnire directă cu Putin până la sfârșitul lunii, ceea ce ar putea consolida și mai mult poziția Moscovei. De asemenea, declarațiile sale ar putea intensifica opoziția europenilor față de planul său de pace, despre care administrația sa susține că ar trebui să fie pus în aplicare cu ajutorul țărilor europene.

Deși Trump nu a oferit detalii clare despre ce ar presupune un acord de pace în Ucraina, a lăsat impresia că principalul său obiectiv este să obțină un acord cu orice preț, care i-ar permite să revendice o victorie politică, dar care, în realitate, ar putea alimenta conflicte viitoare.

El a declarat marți că ar fi deschis la ideea de a fi trimise trupe europene în Ucraina în cadrul unui acord de pace, chiar dacă propunerea a fost deja respinsă de Rusia. Nu a comentat însă avertismentul premierului britanic Keir Starmer, care a spus că o astfel de forță de menținere a păcii ar fi posibilă doar cu susținerea SUA.

Totodată, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a precizat săptămâna trecută că nu vor fi implicaţi soldaţi americani în Ucraina. Starmer va sosi săptămâna viitoare la Washington pentru a discuta cu Trump, prezentându-se drept un intermediar între SUA și Europa.

Republicanii se delimitează de poziția lui Trump

Entuziasmul lui Trump față de Putin nu este împărtășit de toți liderii republicani. Președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, Roger Wicker, a declarat marți că nu crede că Putin poate fi de încredere. Senatorul de Mississippi i-a spus jurnalistului Manu Raju de la CNN că "Putin este un criminal de război și ar trebui să fie închis pe viață, dacă nu executat".

Şi senatorul John Kennedy a fost de acord cu această descriere dură a liderului rus, deși a evitat să-l critice în mod direct pe Trump. "Vladimir Putin are o inimă neagră. Are clar aceeași sete de sânge ca Stalin", a spus senatorul de Louisiana. Cu toate acestea, Kennedy a respins ideea că Trump ar fi făcut concesii semnificative Rusiei, afirmând: "Nu am văzut niciun semn că am fi redus presiunea asupra lui Putin".

