Donald Trump nu a reuşit să obţină de la nicio companie garanţia pentru a acoperi sentinţa în procesul civil de fraudă din New York. Fostul preşedinte american are nevoie de 464 de milioane de dolari pentru a evita executarea silită. Avocaţii lui au declarat că au abordat 30 de companii pentru a-i oferi banii, fără succes însă, iar Trump a spus că garantarea unei asemenea sume este imposibilă. Cei doi fii mai mari ai republicanului trebuie să plătească, de asemenea, milioane de dolari în acest caz.

Donald Trump este incapabil să ofere justiţiei din New York garanţia că va plăti amenda de 454 de milioane de dolari pentru fraudă financiară în imperiul său imobiliar, în urma condamnării sale civile în februarie, au recunoscut luni avocaţii săi, notează AFP, citată de Agerpres. Într-un document juridic de 5.000 de pagini publicat online luni de secţia de apel a Curţii Supreme a statului New York pentru Manhattan (tribunal de primă instanţă), apărarea fostului preşedinte al Statelor Unite susţine că a garanta o asemenea sumă este "practic imposibilă".

Secţia de apel a Curţii Supreme din statul New York a respins pe 28 februarie o ofertă de garanţie de 100 de milioane de dolari

"Suma totală din hotărâre, cu dobânzi, depăşeşte 464 de milioane de dolari", 355 milioane de dolari plus 100 milioane de dolari dobânzi pentru Donald Trump şi opt milioane de dolari plus dobânzi pentru fiii săi Donald Jr. şi Eric, "şi foarte puţine companii imaginează ca posibilă o garanţie (o cauţiune legală) apropiată de această mărime", protestează avocaţii, care spun că au abordat în jur de treizeci de companii de asigurări.

Ceea ce înseamnă că, în lipsa unei garanţii de 100% asupra amenzii, apelul introdus de Donald Trump în februarie în faţa altei instanţe, dar fără al doilea proces, nu va fi suspensivă: omul de afaceri şi tribun politic va trebui, astfel, să plătească întreaga sumă până pe 25 martie, sub pedeapsa de a vedea unele din bunurile sale imobile puse sub sechestru de justiţie. Candidatul republican la prezidenţiale a denunţat luni seară într-un comunicat o "vânătoare de vrăjitoare" şi a acuzat o amendă "neconstituţională, antiamericană, fără precedent şi practic imposibilă pentru orice companie, inclusiv pentru o companie de succes ca a mea".

Secţia de apel a Curţii Supreme din statul New York a respins pe 28 februarie o ofertă de garanţie de 100 de milioane de dolari. Fostul preşedinte şi cei doi fii ai săi adulţi au făcut, de asemenea, apel la interdicţia de a conduce afaceri în statul New York timp de trei şi, respectiv, doi ani. Avocaţii lor au apreciat în februarie cuantumul amenzii drept "exorbitant şi vexatoriu", iar "interdicţia generală" de a conduce afaceri în New York "ilegală şi neconstituţională", considerând deja "imposibil să se asigure şi să se depună o garanţie completă".

Într-o hotărâre istorică din 16 februarie, judecătorul newyorkez Arthur Engoron l-a condamnat pe fostul preşedinte să plătească amenzi de 354,86 milioane de dolari pentru fraudă financiară, iar pe fiecare dintre cei doi fii ai săi la patru milioane de dolari. Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, a depus o plângere împotriva lui Donald Trump în octombrie 2022 şi l-a constrâns împreună cu fiii săi şi grupul lor Trump Organization la un proces civil pentru fraudă din octombrie până în ianuarie. Omul de afaceri, care a făcut avere în domeniul imobiliar înainte de a bulversa democraţia primei puteri mondiale, a criticat un proces "complet incorect", denigrându-i public pe magistraţii James şi Engoron.

