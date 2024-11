Donald Trump, primul condamnat penal reales președinte. Ce se va întâmpla cu dosarele sale

Donald Trump a devenit al 47-lea preşedinte al SUA şi se întoarce la Casa Albă pentru al doilea mandat după o pauză de 4 ani. Este primul preşedinte american reales după ce a fost condamnat penal în New York pentru falsificarea unor documente în dosarul "Hush Money". Mai are alte 3 dosare, este acuzat în Washington de conspiraţie la răsturnarea alegerilor din 2020, în Georgia este acuzat de interferență pentru răsturnarea rezultatului de la alegeri iar în Florida de manipularea necorespunzătoare a unor documente secrete. Pe lângă cele patru dosare penale, mai are un proces civil în New York unde un judecător a decis că Donald Trump trebuie să plătească o amendă de 454 de milioane de dolari pentru că a mințit cu privire la averea sa. Trump a pledat nevinovat la toate acuzațiile.