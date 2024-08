Economia Rusiei, creştere solidă în ciuda sancţiunilor. PIB-ul s-a mărit cu 4,6% în prima jumătate a anului

Economia rusească înregistrează o creştere solidă în multe sectoare, în timp ce şomajul rămâne la un minim istoric, arată noile date statistice publicate miercuri, ceea ce îi face pe oficialii de la Moscova să avanseze perspective optimiste pentru întregul an, în pofida sancţiunilor impuse de Occident din cauza războiului din Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Creştere solidă în multe sectoare, şomajul la un minim istoric

Impulsionată de producţia militară, producţia industrială a crescut cu 3,3% în luna iulie, după un avans de 2,7% în luna iunie, şi cu 4,8% de la începutul anului, comparativ cu un avans de 3,1% în aceeaşi perioadă a anului trecut. O estimare preliminară privind evoluţia Produsului Intern Brut în prima jumătate a anului arată spre o creştere de 4,6%, comparativ cu una de 1,8% în perioada similară a anului trecut.

Oficialii de la Moscova subliniază că această creştere se datorează investiţiilor puternice de capital, inclusiv în sectorul privat, care în al doilea trimestru al acestui an au crescut cu 8,3% în ritm anual, până la 8.440 miliarde ruble (92 miliarde dolari), după o creştere de 14,5% în primul trimestru. "Date fiind aceste rezultate ridicate în prima jumătate a anului, ne aşteptăm la cifre mai mari pentru întregul an 2024 decât am prognozat iniţial în perspectivele economice publicate în luna aprilie", a declarat adjunctul ministrului rus al Economiei, Polina Kryuchkova.

Economia Rusiei s-a supraîncălzit, dar rezistă

Datele sugerează că economia rusească rezistă, în pofida sancţiunilor economice occidentale şi problemelor cu plăţile internaţionale pe care le întâmpină în relaţia cu marii parteneri comerciale cum este China, care au dus la o scădere cu 9% a importurilor totale în prima jumătate a anului. Cu toate acestea, datele arată şi spre o supraîncălzire a economiei, care a obligat Banca Centrală a Rusiei să majoreze dobânda de referinţă cu 200 de puncte de bază, până la 18%, în luna iulie, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

Principalele probleme pentru ruşi

Banca Rusiei a subliniat că criza persistentă de mână de lucru şi creşterea salariilor, precum şi inflaţia ridicată, sunt principalele semne ale unei economii supraîncălzite şi a promis că va menţine o politică monetară strictă şi va continua să lupte cu inflaţia până la reducerea ei. Noile date statistice arată că salariile reale au crescut cu 6,2% în ritm anual în luna iunie, după un avans de 8,8% în luna mai, în timp ce salariul mediu nominal a crescut cu 15,3% în ritm anual, până la 89.145 de ruble pe lună.

Creşterea salariilor în Rusia este stimulată de recompensele plătite soldaţilor pe bază de contract care luptă în Ucraina, care au devenit un nou indicator de referinţă în economia rusească, pe măsură ce muncitorii din sectoare cu o creştere rapidă, care se confruntă cu o criză de mână de lucru, cer şi ei recompense similare din partea angajatorilor.

