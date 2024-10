Fostul preşedinte american Barack Obama a cântat rap pe versurile piesei lui Eminem din 2002 "Lose Yourself" după ce a fost prezentat de rapperul american pe scena unui miting din Detroit, relatează miercuri DPA/PA Media.

Eminem, câştigător al mai multor premii Grammy, a urcat pe scenă pentru a o susţine pe candidata democrată la preşedinţia SUA, Kamala Harris, şi a ţinut un scurt discurs despre importanţa libertăţii de exprimare, înainte de a-l prezenta pe Barack Obama.

"Am participat la o mulţime de mitinguri, aşa că de obicei nu am emoţii", a spus Obama. "Dar m-am simţit într-un fel după Eminem", a adăugat fostul preşedinte SUA înainte de a cânta rap pe versurile piesei "Lose Yourself" - tema muzicală a filmului semi-autobiografic al rapperului, "8 Mile".

"Am crezut că o să cânte Eminem, eram pregătit", a glumit Obama, în vârstă de 63 de ani, înainte de a adăuga: "Îmi place Eminem".

Obama a făcut show pe scena unui miting din Detroit

Rapperul a fost prezent la eveniment "pentru câteva motive importante", după cum a declarat în cadrul mitingului organizat înainte de alegerile prezidenţiale din 2024, de luna viitoare. "După cum cei mai mulţi dintre voi ştiţi, oraşul Detroit şi întregul stat Michigan înseamnă foarte mult pentru mine", a spus rapperul în vârstă de 52 de ani.

"Iar în perspectiva acestor alegeri, lumina reflectoarelor este îndreptată asupra noastră mai mult ca oricând şi cred că este important să vă folosiţi vocea. Aşa că încurajez pe toată lumea să iasă la vot, vă rog", a adăugat el.

"De asemenea, cred că oamenilor n-ar trebui să le fie frică să-şi exprime opiniile şi nu cred că cineva vrea o Americă în care oamenii sunt îngrijoraţi de represalii, de ceea ce păţeşti dacă îţi împărtăşeşti opinia", a adăugat cântăreţul.

"Cred că vicepreşedinta Harris susţine un viitor pentru această ţară, în care aceste libertăţi şi multe altele vor fi protejate", a mai declarat el.

Campania electorală a Kamalei Harris include o serie de celebrităţi, cântăreţul Bruce Springsteen urmând să îşi facă apariţia la un miting organizat în Atlanta joi, în timp ce actriţa Julia Roberts, recompensată cu Oscar, a făcut campanie pentru Harris în Georgia în această lună.

