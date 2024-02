"Erau oameni care țipau, oameni disperați că nu îşi găseau copiii". Mărturii tulburătoare din infernul din Valencia

Administratora complexului rezidenţial este o româncă, Adriana Banu, care a povestit presei că focul s-a extins „super rapid” și și-a arătat surprinderea pentru că în clădirea, care este nou construită, nu se afla o instalație de gaz”. Românca a mai povestit că nu locuia nimeni în apartamentul de unde s-a declanşat infernul.

Mărturii tulburătoare din infernul din Valencia

Adriana Banu estimează că în clădire sunt 138 de locuințe, deci cei afectați ar fi peste trei sute de persoane. Un bărbat a povestit cum a părăsit clădirea: "Deodată simt miros de fum, mă uit afară și văd că este un incendiu. Am luat cele necesare și cu cei cinci vecini de la etaj am coborât împreună scările". Mulți dintre locuitori s-au încumetat să plece singuri: „Am fost salvat printr-un miracol”. „Am încercat să ies pe scări, dar am fost copleşit de fum, am coborât cu liftul”, a explicat el.

Vicente, un locuitor al zonei, explică cum în câteva minute „totul a luat foc”. "Vecinii sunt distruși în stradă. Multă confuzie, se pare că toate etajele sunt arse".

Un bărbat care locuiește pe proprietatea de alături a explicat că imobilul „a luat foc în cel mai scurt timp, în doar 15 minute”. El spune că „erau oameni care țipau, oameni disperați că nu îşi găseau copiii și chiar o persoană care a leșinat”. El mai povestește cum s-au auzit explozii și a căzut moloz, scrie lavanguardia.com.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Lucrările de la examenele naționale, corectate digitalizat. Credeţi că acum vor mai fi fraude? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰