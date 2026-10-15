Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, ar putea începe să investească în arme nucleare

O nouă recomandare ar putea deschide calea pentru ca fondul suveran al Norvegiei, în valoare de 2 trilioane de euro, să investească în marile grupuri occidentale din domeniul apărării. Acestea sunt în prezent excluse din portofoliul său din cauza implicării lor în producția de arme nucleare.

O comisie numită de guvern a propus, joi, această modificare, în cadrul unei revizuiri a normelor etice ale fondului, potrivit Euronews, potrivit Mediafax.

Conform actualelor sale orientări etice, fondul exclude 14 companii deoarece acestea dezvoltă sau produc arme nucleare sau componente ale acestora, printre care se numără giganți industriali precum Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin și Safran.

Conform derogării propuse, fondul ar putea investi în producători de arme nucleare cu sediul într-un stat care deține arme nucleare, recunoscut în temeiul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) și care este, totodată, un aliat al Norvegiei în cadrul NATO.

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"Aceasta înseamnă că mai mulți producători de arme britanici, francezi și americani vor fi reintroduși în fond", a declarat Svein Gjedrem, liderul comisiei de guvern care a propus această modificare, în momentul prezentării documentului de 434 de pagini.

Alte criterii de excludere etică – precum producția de arme biologice și chimice, mine terestre și bombe cu submuniție, precum și cele referitoare la cărbune, tutun și canabis – vor fi menținute, a precizat comisia.

Raportul a fost înaintat ministrului finanțelor, Jens Stoltenberg, fost secretar general al NATO.

Comisia a recomandat, de asemenea, modificări la nivelul Consiliului de Etică, un organism independent responsabil cu formularea de recomandări către banca centrală a Norvegiei, care administrează fondul.

Consiliul ar rămâne responsabil de evaluarea riscului ca anumite companii să încalce grav standardele etice ale fondului, dar nu ar mai putea recomanda în mod direct excluderea acestora din portofoliu, o competență deja suspendată până la finalizarea revizuirii.

Recomandările raportului vor face obiectul unei consultări publice până pe 15 ianuarie, înainte ca guvernul să-și prezinte evaluarea în fața parlamentului în primăvara anului viitor.