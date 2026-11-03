Norvegia boicotează meciurile contra Rusiei de la CM de hochei. "Riscuri semnificative de securitate"

Norvegia s-a alăturat Finlandei în angajamentul de a boicota meciurile împotriva Rusiei la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, iar un sponsor important a ameninţat că se va retrage, pe fondul adâncirii a diviziunii din cadrul acestui sport, relatează AP.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis săptămâna trecută că Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă trebuie să readmită echipele ruse, începând cu CM de Juniori care va avea loc luna viitoare în Canada. Finlanda a anunţat luni că mobilizează alte ţări pentru a boicota meciurile împotriva Rusiei.

"Poziţia noastră este că Rusia ar trebui exclusă din toate campionatele internaţionale atâta timp cât războiul din Ucraina continuă şi situaţia rămâne neschimbată", a transmis Asociaţia Norvegiană de Hochei pe Gheaţă într-un comunicat. "În acelaşi timp, această decizie se bazează pe responsabilitatea noastră de a proteja siguranţa şi binele jucătorilor noştri, a personalului echipelor şi a familiilor acestora. Considerăm că disputarea unor meciuri împotriva Rusiei în circumstanţele actuale ar putea expune jucătorii şi personalul echipelor noastre la riscuri semnificative de securitate. Prioritatea noastră este, aşadar, sănătatea lor mentală, binele şi siguranţa personală".

În comunicatul său, Norvegia s-a referit doar la campionatul mondial masculin din luna mai.

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Întrebat despre Campionatul Mondial de Juniori care va începe luna viitoare în Canada, secretarul general al NIHA, Petter Salsten, a declarat pentru The Associated Press că, oricum, Norvegia ar putea fi eliminată din turneu de către IIHF pentru a face loc Rusiei.

În acest caz, "dacă se adaugă RUS, există o mare probabilitate ca NOR să fie eliminată", a scris el printr-un e-mail, deoarece Norvegia a fost ultima echipă care s-a calificat.

Finlanda este campioana mondială en-titre la masculin, iar Norvegia a câştigat medalia de bronz în acest an.

Alăturarea Norvegiei la boicot înseamnă că cel puţin o echipă din fiecare dintre cele două grupe ale turneului cu 16 echipe s-a angajat acum să nu joace împotriva Rusiei. Presa letonă a indicat că şi Letonia ar putea refuza să joace împotriva Rusiei.

Un al doilea sponsor important exercită presiuni asupra IIHF

Producătorul finlandez de anvelope Nokian Tyres a declarat că nu va mai sponsoriza campionatul mondial în cazul în care Rusia va participa.

Tiina Frazer, vicepreşedintă senior pentru brand, marketing şi comunicare, a declarat că "în circumstanţele actuale, continuarea sponsorizării în cazul participării Rusiei nu ar fi în concordanţă cu valorile noastre".

Această decizie vine la o zi după ce producătorul suedez de mobilă AJ Products, sponsor al turneului încă din 1989, a declarat că va solicita ca logo-ul său să nu fie afişat în cazul în care Rusia va participa.

Anterior, directorul executiv al federaţiei germane de hochei a declarat că aceasta s-ar putea retrage din organizarea campionatului mondial masculin de anul viitor, din cauza preocupărilor legate de costuri şi securitate.

Turneele juniorilor sunt, de asemenea, afectate, oraşul finlandez Turku anunţând că nu va co-organiza campionatul mondial juniori de anul viitor dacă Rusia va participa.

Guvernul ceh ar putea interzice intrarea jucătorilor ruşi la campionatul mondial feminin sub 18 ani, care va avea loc acolo în ianuarie.