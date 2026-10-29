Soluția inedită găsită de un oraș din Norvegia care stă șase luni pe an fără soare. Cum au rezolvat problema

Locuitorii unei localități montane din Norvegia au găsit o metodă ingenioasă prin care să aducă lumina soarelui în oraș, după ce, timp de șase luni pe an, munții din jur împiedică razele solare să ajungă direct în localitate, potrivit Gazetta.gr.

Soluția inedită găsită de un oraș din Norvegia care stă șase luni fără soare. Cum au rezolvat problema - Profimedia

În orașul Rjukan, din Norvegia, iarna aduce o provocare aparte. Munții impunători care înconjoară localitatea împiedică razele soarelui să ajungă pe străzi din septembrie până în martie, astfel că orașul rămâne în umbră timp de aproximativ șase luni.

O idee veche de 100 de ani, readusă la viață în 2005

Pentru a rezolva această problemă, locuitorii au pus în practică o idee impresionantă: au instalat trei oglinzi uriașe pe versantul muntelui, care reflectă lumina soarelui direct în piața centrală a orașului. Ideea inițială i-a aparținut fondatorului orașului, Sam Eyde, care încă din 1913 a propus instalarea unor oglinzi pentru ca muncitorii să se poată bucura de lumina soarelui.

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Totuși, tehnologia disponibilă la acea vreme nu permitea realizarea proiectului. Astfel, în 1928, a fost construit un teleferic care îi transporta pe locuitori pe vârfurile munților, acolo unde puteau beneficia de lumina naturală. A fost nevoie să treacă aproape un secol pentru ca proiectul să fie reluat, în 2005, de artistul local Martin Andersen. Inițiativa a dus, în cele din urmă, la inaugurarea sistemului de oglinzi în 2013.

Cum funcționează oglinzile robotizate

Instalația este formată din trei oglinzi gigantice, controlate de un computer, amplasate la o altitudine cu 450 de metri deasupra pieței centrale. Oglinzile urmăresc permanent traiectoria soarelui și își ajustează automat unghiul de înclinare, astfel încât razele să fie reflectate spre centrul localității.

Sistemul are însă și anumite limitări. Pentru a funcționa, este nevoie de lumină solară directă, iar razele reflectate nu pot acoperi întregul oraș. Cu toate acestea, soluția tehnologică a contribuit la îmbunătățirea vieții de zi cu zi a locuitorilor.