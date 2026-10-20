Franţa şi Italia scot armata pe străzi pentru a proteja oamenii şi pentru a păzi magazinele. După revoltele din weekend, Paris, Marsilia şi alte oraşe mari din Hexagon au impus restricţii de circulaţie şi chiar le-au interzis minorilor să iasă din case după lăsarea serii. Iar în Italia, guvernul trimite 500 de militari pe străzile din Milano pentru a opri jafurile.

Noaptea trecută, Place de la Republique şi cartierul de magazine Les Halles din Paris au părut zone fantomă. Sute de jandarmi s-au asigurat că nimeni nu circulă pe străzi, restricţie impusă după revolte. În Marsilia, minorii nu au voie pe străzi de la 10 seara până la 5 dimineaţa. Iar în Nisa, adolescenţii au interzis în centrul oraşului, de la 10 seara.

"E păcat că Macron nu ne ascultă, deși avem revendicări. Avem lucruri concrete de spus", spune un protestatar.

La Paris, vânzătorii de ocazie au scos pe trotuare marfa furată de huligani în weekend, după ce au incercat sa vanda pe platforma Vinted dar produsele au fost eliminate. Sâmbătă şi duminică, din magazine au dispărut genţi Hermes care pleacă de la 9.000 de euro, cufere Vuitton în valoare de 50.000 sau ceasuri Rolex - unul dintre ele, găsit lângă un coş de gunoi de un trecător.

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Trei mii de magazine au fost jefuite sau vandalizate în toată ţara

Companiile cu mai puţin de 50 de angajaţi vor fi ajutate printr-un fond guvernamental, iar unele vor primi de la primării zece mii de euro pentru reconstrucţie.

"Nu suntem o companie listată la bursă. Este un loc de muncă adevărat"

"Sunt foarte tristă, pentru că am construit totul de la zero. M-am străduit ani de zile să fac lucrurile să funcționeze. De asemenea, îmi pare rău pentru angajații mei, care nu mai pot lucra", povestesc oamenii.

În Italia, 500 de militari vor fi trimişi timp de trei luni pe străzile din Milano. În plus, cei care vandalizează în grupuri magazinele şi clădirile vor risca pedepse de până la 15 ani de închisoare. Seara trecută, partidele de centru dreapta au organizat o manifestaţie în sprijinul comercianţilor şi pentru a împiedica noi jafuri.

La Milano, dintre cei 50 de manifestanţi arestaţi, 39 sunt minori. Părinţii au făcut coadă în faţa secţiilor de poliţie.

"Fiul meu are 14 ani şi jumătate. Ieri a mers la Domul din Milano, nu ştiu ce s-a întâmplat. Poliţia m-a sunat la 2 noaptea şi mi-a spus să îi caut avocat de urgenţă pentru că riscă închisoarea", spun oamenii.

Protestele se extind si in alte tari. În Portugalia, sute de oameni şi-au instalat corturile în centrul Lisabonei şi spun că nu vor pleca până cu guvernul nu ia măsuri pentru a reduce preturile şi pentru a face locuinţele mai accesibile.