Licee incendiate, adolescenţi mutilaţi şi lupte de stradă, acesta este bilanţul de astăzi al protestelor liceenilor din Franţa. Nemulţumiţi de condiţiile din clase şi de resurse, elevii au manifestat în Paris, Lille sau Lyon, iar peste 400 de intituţii de învăţământ au rămas închise. Manifestaţiile, care început în urmă cu 8 zile, s-au extins şi în Belgia.

La 17 kilometri de Paris, în suburbia Sartrouville, adolescenţii au aruncat cu petarde şi artificii în jandarmii care păzeau liceul

În toată regiunea Ile-de-France, din care face parte capitala, manifestaţiile liceenilor s-au transformat în lupte violente de stradă. Zeci de tineri îmbrăcaţi în negru au atacat forţele de ordine, iar drept răspuns jandarmii au fost folosite grenade cu gaze lacrimogene.

Preventiv, o treime dintre liceele Paridului au fost închise astăzi sau au ţinut cursuri online. Unul dintre cele rămase deschise a fost incendiat la 8 dimineaţa, în timp ce pe holuri se aflau peste o sută de elevi, profesori şi chiar o echipă de jurnalişti.

Articolul continuă după reclamă

"A fost înfricoșător să fim înăuntru și să auzim ce se întâmpla, fără a putea vedea propriu-zis. Se auzeau lovituri violente în ușă. Am simţit miros de fum, iar apoi mirosul lichidului inflamabil care fusese împrăștiat peste tot", a declarat Carole Zerbib, directoarea liceului.

În Lille şi Lyon, adolescenţii au incendiat pubele şi trotinete, iar în Lens un tânăr de 15 ani a rămas fără o mână după ce ar fi ridicat o grenadă paralizantă lansată de jandarmi.

"Ceea ce se întâmplă în Franța nu este corect, mai ales în educație și în tot restul. La școală, nu sunt suficiente resurse, sunt prea multe cursuri. Profesorii sunt mereu atât de ocupați. Chiar și când suntem acasă în weekend, avem teme de făcut. Avem teme seara, chiar dacă terminăm la ora 18:00", a spus un elev.

"Protestez pentru că am cursuri sâmbăta. Nu mai joc fotbal, este enervant. Și când mergem la baie, nu există hârtie igienică, asta mă enervează foarte tare. Facilitățile sunt o harababură, nu există toalete, nu există apă", a spus alt elev.

Protestul este condus de tineri din suburbii şi cartiere muncitoreşti, francezi din familii de imigranţi aflaţi la a doua sau a treia generaţie în ţară. Cinci mii de oameni au fost arestaţi, iar aproape 400 de jandarmi, profesori sau trecători au fost răniţi în toată această perioadă. Printre ei, o asistentă medicală care a suferit arsuri pe faţă după ce un licean de 15 ani a folosit împotriva ei un spray pe post de aruncător de flăcări. Agresorul minor a fost plasat în arest preventiv duminică. O altă femeie şi-a pierdut un ochi după ce a fost lovită de o piatră aruncată de un tânăr de 17 ani - reţinut şi el.

"Va trebui să revizuim vârsta de răspundere penală deplină, propun să scădem pragul la 15 ani", a declarat Bruno Retailleau, candidat la preşedinţie.

Ca să pună capăt violenţelor, guvernul va discuta la finalul lunii un proiect de lege prin care familiile minorilor implicaţi în distrugeri vor fi obligate să achite pagibele, inclusiv prin reducerea alocaţiilor sau a ajutoarelor sociale. În paralel, premierul a propus şi ocuparea - de urgenţă - a posturilor libere şi renovarea şcolilor vechi pentru a calma elevii furioşi. Opoziţia franceză, care se pregăteşte pentru alegerile prezidenţiale din 2027, susţine însă protestele.

Astăzi, nemulţumirile au trecut graniţa în Belgia. 16 adolescenţi au fost arestaţi în timpul unor proteste faţă de reforma educaţiei.