Plinul bulgăresc, mult mai ieftin decât cel românesc. În contextul în care la noi prețurile de la pompă tot cresc, de la începutul acestui an, să alimentezi în Bulgaria a devenit un pont la care apelează inclusiv șoferii români. Mai ales de când circulăm fără controale. Ajung, astfel, să economisească zeci bune de lei, la fiecare plin de carburant.

Cine ajunge în Bulgaria rămâne surprins când vede prețurile de la pompă.

La o staţie de alimentare din oraşul Ruse, motorina costă 2,38 leva, iar benzina 2,30 leva. În lei, asta ar însemna că motorina se vinde cu 6 lei pe litru, iar benzina cu 5 lei şi 86 de bani pe litru. Mult mai ieftin în comparaţie cu România. La noi, litrul de carburant costă 7 lei. Benzina se vinde cu peste 7 lei şi 50 de bani. Iar litrul de motorină a ajuns să coste şi peste 7 lei si 60 de bani.

Cât costă un plin de benzină în Bulgaria

Vezi și

La un plin de 50 de litri de benzină plătim în țara vecină 293 de lei, în timp ce la noi dăm 375 de lei. Iar plinul de motorină costă în Bulgaria - 303 lei, iar în România cu aproape 80 de lei mai mult.

"Dacă românii au drum prin Bulgaria sau aproape de oraşele din nordul Bulgariei, mi se pare că are foarte mult sens să mergi şi să alimentezi sau eventual chiar să faci nişte provizii de carburant în aşa fel încât să economiseşti sume care pot să fie foarte importante", spune Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

Care sunt explicațiile pentru diferențele mari de preț dintre noi și statul vecin?

"Ţine de modul în care sunt structurate cererea şi oferta pe piaţă. Avem în România un nivel al activităţii economice care este semificativ mai mare şi deşi ţara noastră are surse de combustibili, are rafinării, are un întreg ecosistem. Pentru că şi cererea de combusitibili este semnificativ mai mare la noi în ţară decât în ţara vecină, ajungem să vedem aceste diferenţe de preţ care uneori sunt foarte mici, alte ori, cum se întâmplă acum, sunt considerabile. La noi în ţară evaziunea fiscală este limitată în domeniul carburanţilor, în comparaţie cu Bulgaria, care pare a avea în continuare o problemă în acest sens", mai spune Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

De la începutul anului, prețurile de la pompă au tot crescut în România. Fără taxele şi accizele impuse de stat, românii ar trebui să plătească trei lei şi 63 de bani pentru un litru de benzină. Acestea reprezintă peste 50% din costul total. Pe lângă majorarea accizei, benzinarii au mai plusat cu alte ajustări de tarife. Așa am ajuns să avem carburanți mai scumpi decât în alte state. Benzină mai ieftină decât la noi este şi în Cipru, Cehia, Polonia sau Malta. Prețuri mai mici la motorină decât în România mai sunt, pe lângă Bulgaria, în Cipru, în Cehia, în Polonia şi chiar în Luxemburg şi Spania.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut recent un credit și sunteți sau ați fost în imposibilitatea de a-l plăti? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰