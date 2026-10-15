Potop în cel mai mare oraș din Europa! La Istanbul a plouat în câteva ore cât în jumătate de an. Trei oameni au murit și 600 au fost salvați cu mare greutate în urma celor mai mari inundații care au devastat metropola în ultimii 84 de ani.

Ploaia adusă de un ciclon puternic a acoperit cu apă orașul în care trăiesc peste 15.000.000 de oameni. Stații de metrou din Istanbul, magazine și locuințe au fost inundate. Străzile s-au transformat în râuri agitate în care pluteau mașini, copaci rupți de vijelie și bucăți de acoperișuri smulse de vânt.

În multe cartiere s-au adunat cantități uriașe de apă - 200 de litri pe metru pătrat. Sute de oameni au rămas blocați în mașini în mijlocul puhoaielor și au sunat la numărul de urgență ca să nu piară în mijlocul șuvoaielor.

"Apa creștea și nu am mai putut folosi mașinile. Am ieșit pe geam. Ne-am urcat pe acoperiș și de acolo pe un autobuz"

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"Un Clio alb a rămas blocat aici. A ieșit un bărbat de 50-60 de ani, bine făcut. L-a luat apa, a dispărut chiar sub ochii mei! Apoi și mașina", spun martorii.

Puhoaiele au paralizat tot orașul

"Niciodată nu mi-am imaginat că râul se va revărsa. Mi-am dat seama ce se întâmplă și că nu mai pot ajunge pe partea asta. Apa era aproape până la genunchi și te împingea înapoi. Valuri și curenți puternici"

"Nu am mai trăit așa ceva la Istanbul! Am văzut în orașul meu natal, când aveam vreo 13-14 ani. Asta e a doua oară", povestesc martorii.

Toate școlile au fost închise după furtuna de azi-noapte, iar cursurile vor fi suspendate și mâine.

"Colegii mei evaluează pagubele. Vom acoperi daunele și pierderile în limita mijloacelor pe care le are statul", spune guvernatorul din Istanbul, Davut Gul.

În cel mai mare oraș din Europa după numărul de locuitori, pericolul nu a trecut - meteorologii anunță ploi torențiale până sâmbătă. Oamenii au fost sfătuiți să nu iasă din case dacă nu au neapărat nevoie și să se adăpostească la etajele superioare dacă este posibil.