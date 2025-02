Lavrov pretinde că în România și alte țări UE se discută despre pretenții teritoriale asupra Ucrainei

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă la Riad, că în anumite state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, există discuții despre posibile pretenții teritoriale asupra Ucrainei.

"Astfel de discuții au loc. Politicieni din România au făcut astfel de declarații recent", a afirmat Lavrov, fără a furniza detalii sau exemple specifice. Şeful diplomației ruse a evitat să coreleze aceste presupuse pretenții cu dorința Uniunii Europene de a participa la negocierile pentru soluționarea conflictului din Ucraina. "Nu voi specula", a adăugat el, citat de TASS.

Înaintea discuţiilor de azi de la Riad, oficialul rus a lăsat de înţeles că prezenţa UE la negocieri nu e necesară: "Dacă Europa intenționează să continue războiul în Ucraina, atunci ce motiv există pentru a o invita la negocieri?"

Lavrov: Rusia se opune desfășurării trupelor NATO în Ucraina, indiferent de steagul sub care acționează

Rusia respinge categoric desfășurarea de trupe din state membre NATO în Ucraina, fie că acestea acționează sub steaguri naționale sau sub egida Uniunii Europene, a mai declarat Serghei Lavrov după negocierile de la Riad.

"Am explicat astăzi că desfășurarea în Ucraina a unor trupe aparținând forțelor armate ale statelor NATO, fie sub steagul Uniunii Europene, fie sub steaguri naționale, nu schimbă cu nimic situația", a afirmat Lavrov. "Este, bineînțeles, inacceptabil", a subliniat ministrul rus de externe.

Liderii europeni au discutat posibilitatea trimiterii unor astfel de forțe pentru a asigura securitatea Ucrainei și pentru a garanta respectarea unui viitor acord de pace.

Lavrov: "Americanii au început să înțeleagă mai bine poziția noastră"

Statele Unite "încep să înțeleagă mai bine" poziția Rusiei, a susținut Lavrov în cadrul conferinței de presă de la Riad. "Am motive să cred că americanii au început să înțeleagă mai bine poziția noastră", a afirmat ministrul rus de externe.

El a descris discuțiile cu secretarul de stat american Marco Rubio drept "utile". "Nu ne-am limitat doar la a ne asculta reciproc, ci ne-am înțeles", a adăugat Lavrov.

Lavrov: SUA neagă existența unui plan în trei puncte pentru Ucraina

Statele Unite au respins informațiile privind un presupus plan în trei puncte pentru soluționarea conflictului din Ucraina, a mai afirmat Serghei Lavrov, citat de TASS.

"În ceea ce privește acest așa-zis plan în trei puncte, nu am văzut astfel de informații sau rapoarte", a spus Lavrov.

"I-am întrebat astăzi pe (secretarul de stat american Marco) Rubio și (consilierul pentru securitate națională Mike) Waltz despre acest subiect, iar ei au spus că este un fals."

Lavrov a menționat că anterior a văzut o referire la o declarație a ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski, pe această temă.

"A spus, pe coridoarele Conferinței de la München, că s-a întâlnit cu reprezentantul SUA, Keith Kellogg, care i-ar fi vorbit despre un plan. Nu s-a menționat vreodată dacă avea trei sau patru puncte, însă Sikorski, comentând acest plan, a spus că nu poate dezvălui detaliile, că este un plan atipic, dar ar putea fi foarte interesant", a explicat Lavrov.

Jacqui Heinrich, corespondent principal la Casa Albă pentru Fox News, a relatat marţi citând surse diplomatice apropiate discuțiilor ruso-americane din Arabia Saudită, despre un plan de pace în trei etape, mai întâi încetarea focului, apoi alegeri în Ucraina și la final semnarea unui acord de pace.

Lavrov refuză să comenteze participarea Ucrainei la negocieri

Întrebat despre declarațiile repetate ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, conform cărora nu va accepta un acord de pace între Rusia și Ucraina fără implicarea directă a Ucrainei, Lavrov a evitat să intre în detalii.

"Acest subiect a fost deja abordat de președintele Putin într-un interviu recent cu jurnalistul rus Pavel Zarubin", a afirmat Lavrov.

Kremlinul a transmis anterior că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Zelenski "dacă va fi necesar". Lavrov a încheiat conferința de presă subliniind că discuțiile de la Riad "nu au fost fără rezultate".

