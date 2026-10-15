Macron vrea reducerea preţurilor în Franţa: merge în turneu în Golf ca să securizeze aprovizionarea cu petrol

Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să efectueze un turneu în patru ţări de la Golful Persic - Kuwait, Emiratele Arabe Unite (EAU), Bahrain şi Qatar - în perioada 19-21 octombrie, pentru a securiza aprovizionări cu ”motorină şi petrol” care să scadă preţul carburanţilor în Franţa, anunţă Palatul Élysée, relatează Reuters.

”Obiectivul este să avem volume suplimentare şi aprovizionări mai multe pentru francezi cu un efect indirect asupra preţului” şi ”angajamente” concrete în acest sens al ţărilor respective", a declarat Reuters un consilier prezidenţial.

Preşedintele francez urmează să fie însoţit de căre oficiali de rang înalt de două dintre cele maimari grupuri energetice franceze, TotalEnergies şi Engie, a precizat el.

El urmează să fie primit de către omologul său din EAU Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, emirul Qatarului şeicul Tamim bin Hamad al-Thani, emirul Kuwaitului Mishaal al-Ahmad Al-Sabah şi regele Bahrainului Hamad ben Issa Al Khalifa şi va discuta cu ei despre ”securizarea” căilor maritime în regiune şi găsirea unor ”căi alternative şi de ocolire ale hidrocarburlor lichide”.

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Livrările de hidrocarburi de la Golful Persic sunt extrem de afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz de la începutul Războiului din Iran, la sfârşitul lui februarie, şi de Războiul Civil din Yemen.

Întrebat despre lipsa din acest turneu a Arabiei Saudite, atacată de huthi, Palatul Élysée a răspuns că cele două ţări au ”contacte permanente” şi că prinţul moştenitor Mohammed bin Salman a efectuat o vizită la Paris în august.

Emmanuel Macron vrea să ”consolideze parteneriatele strategice şi economice, prezenţa întreprinderilor franceze în regiune, invstiţiile (acestor ţări) în Franţa şi cooperarea în mizele globale, de apărare şi de securitate”, potrivit preşedinţiei franceze.

El urmează să discute luni dimineaţa cu emirul Kuwaitului despre ”operaţiunile noastre în domeniile apărării, infrastructurilor şi sănătăţii”, anunţă preşedinţia franceză.

Cu omologul său din EAU, el va vorbi despre ”apărare, securitate, noi tehnologii şi AI, pilonul parteneriatului strategic între cele două ţări”.

Un centru de date finanţat cu fonduri din EAU este în curs de construcţie în Franţa, în cadrul unui acord de investiţii în valoare de 50 de miliarde de euro.

În Qatar, unde urmează să efectueze o vizită de stat, Emmanuel Macron vrea să ”inteensifice schimburile economice şi în domeniul apărării”, la frl ca în Bahrain.

Franţa şi-a desfăşurat în primăvată portavionul Charles de Gaulle, avioane de tip Rafale, o fregată şi mijloace de apărare antiaeriană în Orientul Mijlociu, în vederea apărării intereselor franceze şi a ţăărilor aliate atacate în represaliile Tehernului în Războiul din Iran.