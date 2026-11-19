Donald Trump i-a sunat pe liderii europeni după ce a plecat din Shenzhen, de la întâlnirea cu Xi Jinping şi Vladimir Putin. Preşedintele american a cerut Europei să nu mai finanţeze Ucraina.

Potrivit Politico, care citează oficiali europeni, Trump a sunat la Berlin, acolo unde reunea Coaliţia de Voinţă. Apelul a fost făcut de la bordul Air Force One, aeronava prezidenţială americană. Preşedintele SUA a fost foarte vehement în privinţa sprijinului financiar oferit Ucrainei de Europa şi a cerut în mod explicit ca acest ajutor să înceteze. De asemenea, Trump le-a mai spus liderilor europeni că Vladimir Putin ia foarte în serios negocierile de pace referitoare la Ucraina.

Macron: "Urmează săptămâni critice pentru Ucraina"

În paralel, Emmanuel Macron, preşedintele Franţei şi unul dintre iniţiatorii Coaliţiei de Voinţă, a declarat public că Europa trebuie să-şi intensifice ajutorul pentru Ucraina. Nu doar financiar, ci şi militar. Macron a avertizat că urmează săptămâni critice pentru Ucraina şi este nevoie de echipament militar de apărare.

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"Prioritatea priorităţilor (..) este să se instaleze noi sisteme antirachetă şi noi interceptori (..) Toţi cei care au capacitatea de a oferi mijloace de apărare şi protecţie cetăţenilor ucraineni trebuie să o facă acum. Săptămânile următoare sunt critice pentru Ucraina, populaţia sa şi pentru întreaga Europă", a subliniat el, în prezenţa, printre alţii, a emisarilor lui Donald Trump. "În faţa maximalismului poziţiilor ruseşti, cred că trebuie să redeschidem chestiunea aderării Ucrainei la NATO (...) Astăzi, această chestiune se pune inclusiv pentru noi, europenii, în ziua de mâine", a adăugat el. El a mai precizat că declaraţia Trump-Xi-Putin "nu duce la o reorganizare a lumii", în contextul în care cei trei lideri s-au întâlnit la Shenzhen, în China.

Merz consideră întâlnirea Trump-Xi-Putin o simplă "şedinţă foto"

Cancelarul german Friedrich Merz a minimizat joi importanţa întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump, chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin de la Shenzhen, în China, numind-o o "simplă şedinţă foto", relatează AFP, citată de Agerpres. La finalul unei reuniuni la Berlin care a reunit aproximativ 30 de aliaţi ai Ucrainei în războiul împotriva Rusiei, Merz a declarat de asemenea că o nouă "Ialta nu va aduce pacea", în condiţiile în care întâlnirea de la Shenzhen a fost comparată cu conferinţa din 1945 în cadrul căreia liderii Uniunii Sovietice, SUA şi Marii Britanii au împărţit continentul european în zone de influenţă, punând bazele Războiului Rece.

Reuniunea de la Berlin a "Coaliţiei Voinţei" pentru Ucraina, coprezidată de cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Andy Burnham, a avut drept scop să ofere un sprijin suplimentar Kievului, în urma discuţiilor trilaterale fără precedent purtate în China între liderii american, chinez şi rus. Merz a declarat că speră să lucreze "în echipă cu Kievul şi Washingtonul" la viitoarele discuţii cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina.

"În calitate de Coaliţie a Voinţei, am spus astăzi clar că salutăm iniţiativa SUA de a lansa noi negocieri cu Rusia", a mai spus Merz. Cancelarul german a afirmat de asemenea că discuţii între europeni, ruşi, ucraineni şi americani vor avea loc "în curând". Merz a sugerat că aceste discuţii "ar putea avea loc, de exemplu, în Emiratele Arabe Unite", adăugând că "locaţia rămâne să fie stabilită. Evident, căutăm un loc neutru pentru a le găzdui".

Cancelarul german a oferit fiecărui participant la întâlnirea de joi o bucată din Zidul Berlinului, explicând că această construcţie a adus "opresiune, insecuritate şi absenţa păcii". "Exact asta a reprezentat Ialta", a spus el, adăugând că "Berlinul şi căderea Zidului transmit, dimpotrivă, un mesaj diferit, acela al unei alte lumi: libertatea şi pacea sunt mai puternice decât opresiunea şi diviziunea popoarelor", a subliniat cancelarul german.