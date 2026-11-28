Liderii Uniunii Europene nu au reuşit să ajungă la un acord privind viitorul buget. După ore întregi de negocieri şi contre pe tema banilor pentru agricultură, discuţiile s-au încheiat fără un compromis. Discuţiile vin într-un moment în care Donald Trump a cerut Ucrainei să nu extindă războiul.

După 15 ore de negocieri dure, liderii europeni s-au despărţit fără un acord în privinţa felului în care se vor împărţi banii în perioada 2028 - 2034.

La negocieri, România şi celelalte state din grupul Prietenii Coeziunii, printre care Spania şi Italia, au cerut, susţinute de Franţa, un buget mai mare și protejarea cheltuielilor "tradiționale" ale UE în agricultură şi în infrastructura din regiunile mai sărace.

"Suntem pe cale să oficializăm o prăpastie tot mai mare în ceea ce privește investițiile publice între Europa, pe de o parte, și China și Statele Unite, pe de altă parte. Reducerile în valoare de 204 miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei reprezintă, în opinia mea, o greșeală strategică", spune Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

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În replică, Germania, Olanda şi alte cinci state dintre cele care contribuie cel mai mult, cer ca blocul comunitar să redirecţioneze mai mulţi bani către apărare și securitate.

Blocajul vine într-un moment în care Donald Trump pune iarăşi presiune pe Kiev

Preşedintele american a schimbat textul declaraţiei de după întâlnirea cu şeful NATO şi a scris că nici Ucraina, nu doar Rusia, nu trebuie să extindă războiul.

"Aş putea spune că (Putin - n.r.) nu îmi este prieten. Şi atunci am avea aceeași problemă pe care o au Zelenski și Putin", menţionează Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Cu sau fără Trump, Putin pare să transmită Occidentului propriul mesaj de forţă. Liderul de la Kremlin a inaugurat un nou submarin nuclear, pregătit să opereze în orice colţ al oceanelor lumii. Şi nu este deloc o armă de ignorat: va fi echipat cu rachete hipersonice.

În timp ce Rusia îşi consolidează arsenalul, ţările vecine iau măsuri tot mai drastice. Estonia se pregăteşte să închidă complet drumul spre Rusia de la 1 decembrie, iar la frontieră s-au format deja cozi uriaşe.