Mark Rutte caută înlocuitor pentru Mircea Geoană. Numărul doi din NATO ar putea fi o femeie din Europa de Est - Politico

Numele fostului ministru al apărării din Macedonia de Nord, Radmila Šekerinska, a fost vehiculat pe scară largă, potrivit unui diplomat NATO şi unui oficial NATO de rang înalt. Dacă ea va fi aleasă, va fi cel mai înalt oficial NATO din regiunea Balcanilor de Vest din afara Uniunii Europene. Ţara a aderat la NATO în urmă cu doar patru ani, Šekerinska jucând un rol-cheie în aderarea sa.

Pro-occidentală, Šekerinska este în prezent vicepreşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni la nivel european. Într-un interviu acordat după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, ea a respins afirmaţia Rusiei potrivit căreia extinderea NATO spre est ar fi un „plan occidental sinistru”. „Dimpotrivă, membrii NATO iniţial mari nu au avut un apetit deosebit pentru extindere”, a spus ea. Šekerinska a refuzat să comenteze speculaţiile potrivit cărora ar putea ajunge adjuncta lui Rutte.

Dar Majda Ruge, senior policy fellow la think tank-ul European Council on Foreign Relations, a lăudat-o ca fiind candidatul ideal. „Pentru următorul (secretar general adjunct), NATO va avea nevoie de o personalitate de rang înalt care este foarte competentă, are curaj, este inteligentă în ceea ce priveşte Rusia şi înţelege, de asemenea, provocările din Balcanii de Vest. Radmila Šekerinska se încadrează perfect în acest profil”, a declarat Ruge, care este expertă în regiunea balcanică.

Mariya Gabriel, luată în considerare