TNB a suspendat repetiţiile pentru spectacolul lui Felix Alexa, regizorul acuzat de mai multe femei de hărțuire și abuz. Decizia conducerii vine după ce mai mulți colegi s-au opus public angajării lui. Felix Alexa neagă tot și spune că nu demisionează. Între timp, tot mai multe tinere ies să povestească prin ce au trecut.

M-a sărutat, fără acordul meu, menţionează Bianca Stânea, fostă asistentă de regie a lui Felix Alexa.

Este mărturia uneia dintre tinerele care spun că au fost hărțuite de Felix Alexa. Și nu e singura. Mai multe femei au povestit, într-o investigație de presă, prin ce au trecut. Printre ele, o fostă parteneră a regizorului. Ea spune că după despărțire a trăit un coșmar. A depus mai multe plângeri la poliție, după ce s-a trezit inclusiv cu mașina vandalizată.

"Nu poţi să negi un lucru când există copii după plângeri, mesajele, şi nu am dat tot. Este o solidaritate faţă de victime. Suntem femei din epoci diferite care am trăit acelaşi lucruri. Nu e nimic ciudat în treaba asta? Suntem cu toate nebune?", explică Anka Levana, actriţă.

Articolul continuă după reclamă

Criza de la Teatrul Naţional a început după ce Felix Alexa a fost angajat la TNB, în luna octombrie

Decizia a stârnit controverse uriaşe. Peste 2500 de persoane, printre care actori sau regizori, au semnat o petiţie online în care cer Ministerului Culturii să intervină.

Ministra Culturii n-a vrut să comenteze. Dar, după o întâlnire cu oficialii ministerului, Teatrul Național a suspendat repetițiile la "Tartuffe", spectacolul pe care îl pregătea Felix Alexa. Când l-a angajat, conducerea TNB spunea că acuzațiile fuseseră deja discutate.

"Fiind angajat, a devenit primul regizor artistic angajat TNB şi reprezintă Teatrul Naţional. Am ales că nu mai joc cu el niciodată după diverse probleme în timpul repetițiilor. La un moment dat, a jignit o colegă actriţă, rău, iar după aceea şi-a îndreptat toată atenţia nervilor săi spre sufleor pe care a făcut-o să plângă, a umilit-o", povesteşte Mihai Călin, actor.

Felix Alexa neagă toate acuzaţiile şi nu ia în calcul demisia

"La presiunea hoardelor s-au suspendat deocamdată temporar repetiţiile. Este o mizerie totală ceea ce fac anumiţi colegi, în mod foarte organizat. Toată lumea ar sta să se uite la lucrurile concrete, la fapte, nu la minciuni, rostogolire de falsităţi în mediul online, la un fel de psihoză care s-a creat asupra mea şi a Teatrului Naţional", spune Felix Alexa, regizor.

Mai mult, regizorul i-a dat în judecată pentru defăimare pe regizoarea Iulia Grigoriu și pe actorul Alex Călin, după ce aceștia au vorbit public despre comportamentul lui.

"Şi eu am avut o mărturie anonimă, cu o poveste mai puţin gravă decât altele. În anul întâi, la licenţă, aveam 19 ani, dânsul avea 47 şi a existat o relaţie între noi. "O să îţi arăt eu". "Te asigur că nu o să se joace un spectacol la care lucrezi acum". Şi lucruri de genul acesta. Era o atmosferă continuă de intimidare", povesteşte Iulia Grigoriu, regizoare.

Felix Alexa predă însă în continuare la UNATC

După scandal, alți doi actori, Conrad Mericoffer și Tudor Cucu-Dumitrescu, au plecat de la TNB. Felix Alexa predă însă în continuare la UNATC. În 2022, comisia de etică a universității l-a păstrat în funcție, pe motiv că nu au fost găsite abateri.

"Dânsul era de foarte mult timp în facultate, în continuare, cu tot ce se ştia despre acesta. Ce se aude despre el? Şi când era tânăr, făcea la fel cu studente", explică o studentă.

Felix Alexa e profesor din 1993 și colaborează cu TNB din 1991.