"Maşinile au luat foc, copacii au fost puşi la pământ". Filmul bobardamentului rusesc din Zaporojie. 16 oameni, răniţi

Război în Ucraina. 73 de drone de tip Shahed s-au îndreptat spre estul Ucrainei, dar majoritatea au fost doborâte de armata lui Zelenski. Apărarea antiaeriană nu a lăsat niciun aparat de zbor fără pilot să se apropie de Kiev. În sud, însă, cel puțin 16 oameni au fost răniţi ieri într-o serie de lovituri rusești în regiunea Zaporojie.

"Am auzit prima explozie, apoi a doua, am ieşit pe hol şi am fost loviţi. Ce pot să spun? Toată lumea este îngrozită! Ferestre, uşi, tot ce era în apartament a fost distrus! Maşinile au luat foc, copacii au fost puşi la pământ", povesteşte un martor.

Atacurile masive, respinse de Ucraina, sunt un eşec pentru Putin, care voia să marcheze cu noi distrugeri doi ani de la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Lugansk, Doneţk, Zaporojie şi Herson.

Putin a semnat un decret de recrutare

"Nu ne-am abandonat frații și surorile, am încercat să ajungem la o rezolvare pașnică a celui mai grav conflict. Știți cum s-au încheiat aceste negocieri: cu minciuni, falsuri și înșelăciuni din partea elitelor occidentale, care în acest timp au transformat Ucraina în colonia lor, într-un cap de pod militar îndreptat spre Rusia", a declarat Vladimir Putin, președintele Rusiei.

Putin anunţă un nou val de încorporări şi măreşte fondurile pentru război. 133.000 de ruși vor fi recrutaţi până în ianuarie, iar aproape jumătate din bugetul Rusiei - 145 de miliarde de euro - va sprijini invazia din Ucraina. "El își iubește viața, cred. Modul lui de viață și modul lui de a controla viețile altora, pot spune, da. Și de aceea cred că trebuie să îi fie frică să folosească arme nucleare", crede Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Putin a anunţat săptămâna trecută că schimbă doctrina nucleară - Rusia ar putea răspunde cu arme atomice şi dacă ar fi atacată cu arme convenţionale de o altă putere nucleară.

