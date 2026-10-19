Mesajul bizar devenit simbol al protestelor din Europa. Povesetea din spatele "Bismillah, c’est les ténèbres”

Un mesaj ciudat apărut pe Snapchat a devenit sloganul neoficial al protestelor elevilor din Franța și s-a răspândit în alte țări europene. Tinerii suspectează că în spatele expresiei s-ar afla un polițist care încerca să se infiltreze în grupurile folosite pentru organizarea manifestațiilor.

Expresia "Bismillah, c’est les ténèbres” a devenit, în doar câteva săptămâni, un simbol al protestelor liceenilor francezi. Mesajul a apărut pe pancarte, a fost distribuit în videoclipuri parodice și a fost repetat inclusiv de Greta Thunberg, relatează Euronews.

Totul a pornit de la o conversație pe Snapchat, despre care elevii bănuiesc că ar fi fost inițiată de un polițist sub acoperire.

Ce înseamnă expresia care a devenit virală

Tradusă literal, expresia "Bismillah, c’est les ténèbres" înseamnă aproximativ "În numele lui Dumnezeu, este întunericul".

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"Bismillah" provine din arabă și este folosită tradițional înaintea unei activități, dar în argoul francez poate avea sensul de "hai să începem".

"C’est les ténèbres" înseamnă "este întunericul", însă tinerii o folosesc pentru a descrie o situație catastrofală.

Combinate, cele două expresii formează un mesaj lipsit de sens. Tocmai acest lucru l-a făcut popular: elevii ironizează o persoană care ar fi încercat, fără succes, să vorbească asemenea lor.

Un presupus polițist sub acoperire, în spatele mesajului

Expresia provine dintr-o captură de ecran a unei conversații pe Snapchat, distribuită la începutul lunii octombrie, când elevii organizau blocarea școlilor.

Un utilizator numit "Mamadou" cerea să fie primit într-un grup:

"Salut, în numele lui Dumnezeu, este întunericul. Când are loc blocada, wallah, frate?"

Mesajul era însoțit de emoji-uri cu steagul Algeriei.

Alte capturi arătau conturi care întrebau unde urmau să aibă loc blocajele și cine vindea artificii și grenade fumigene.

Combinația stângace de expresii arabe, argou și simboluri naționale i-a determinat pe elevi să suspecteze că mesajele proveneau de la polițiști care se dădeau drept adolescenți pentru a pătrunde în grupurile private.

Ipoteza nu a fost însă confirmată. Nici poliția, nici Ministerul francez de Interne nu au comentat capturile, iar identitatea persoanelor din spatele conturilor nu a fost verificată independent.

Unele dintre imaginile distribuite ar putea fi chiar falsuri sau parodii.

De ce protestează elevii francezi

Mișcarea a început pe 18 septembrie, în Créteil, la sud-est de Paris, și s-a extins rapid în întreaga Franță.

Elevii reclamă programul școlar prea lung, clasele supraaglomerate, clădirile deteriorate și absențele profesorilor. Potrivit manifestanților, problemele afectează în special comunitățile defavorizate.

Pe 2 octombrie, aproximativ 400 de școli au fost închise din cauza blocajelor.

Protestele elevilor s-au suprapus ulterior cu manifestațiile naționale împotriva costului ridicat al vieții, din 17 octombrie, care s-au încheiat cu episoade grave de violență și jafuri.

Sloganul a ajuns în Belgia și Italia

Expresia a depășit granițele Franței și a fost preluată la manifestații din alte state europene.

Potrivit agenției italiene ANSA, Greta Thunberg a folosit sloganul pe 13 octombrie, în timpul unei vizite la elevii aflați în grevă în Seine-Saint-Denis, în apropiere de Paris.

Pe 9 octombrie, expresia a apărut pe pancarte la o manifestație sindicală din Bruxelles, împotriva reducerilor bugetare ale guvernului belgian, ca semn de solidaritate cu elevii francezi.

Sloganul a fost afișat și la protestele studenților din Bologna, pe 15 octombrie, apoi la Milano, în weekendul 17-18 octombrie, când manifestațiile din Piazza del Duomo au fost însoțite de jafuri.

De asemenea, elevi ai unei școli franceze din Berlin au fost fotografiați ținând un banner cu aceeași expresie.

Astfel, un mesaj cu o origine încă neclarificată s-a transformat într-un simbol al protestelor tinerilor din mai multe țări europene.