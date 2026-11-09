"Atenție, vine apa!" Este mesajul audio în sistemul de alarmare care a băgat spaima în locuitorii din judeţele Galați, Vrancea și Brăila, în acest weekend. Oamenii s-au temut că urmează o viitură, mai ales că mesajul a ajuns și în zonele care au fost lovite de inundații în anii trecuți. Numai că pericolul anunțat nu îi viza deloc!

Vina și răspunderea aparțin în totalitate celor de la Hidroelectrica, ne transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență care a menționat că reprezentanții Hidroelectrica s-au conectat la acele sisteme de avertizare audio și au anunțat populația din mai multe județe să părăsească de urgență albia superioară a râului Siret pentru că se fac deversări în barajul Reconstrucția din județul Neamț.

Numai că acele mesaje au ajuns din greșeală, susțin cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și în județele Galați, Vrancea și Brăila. Vorbim despre peste 20 de localități, unele dintre ele chiar lovite de inundații în anii anteriori.

Evident, oamenii s-au panicat pentru că acele mesaje au rulat aproximativ 15 secunde în sistemele de avertizare audio iar unii primari chiar au sunat la 112 pentru acele lămuriri. Apoi au venit și mesajele pe paginile oficiale ale primăriilor, prin care populația era anunțată să stea linișită pentru că nu există un pericol în acest sens.

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Dar, evident, oamenii s-au speriat pentru că au retrăit clipele când acele localități au fost lovite de inundații.

Acum Hidroelectrica trebuie să și vină cu explicații cu privire la această eroare tehnică sau umană pentru care s-au transmis aceste mesaje.