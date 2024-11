"Moldova, eşti o învingătoare! Aţi oferit o lecţie de democraţie demnă de manualele de istorie. Azi voi ati salvat Moldova", a declarat Maia Sandu. Cu peste 55% dintre voturi, Maia Sandu şi-a asigurat al doilea mandat în fruntea Republicii Moldova. La 10 procente diferenţă, victoria a fost totuşi pe muchie de cuţit. Şi asta pentru că majoritatea alegătorilor din ţară, 51%, l-au preferat pe rivalul ei, Aleksandr Stoianoglo, considerat apropiat al Rusiei. "Stimați compatrioți, susţinători şi prieteni. Astăzi, Moldova a vorbit prin voi, oamenii ei. Votul vostru a șters granițele dintre orașe și sate, nord şi sud, est şi vest. Vă mulţumesc din suflet pentru fiecare alegere, pentru energie, implicare", a declarat Alexandr Stoianoglo.

Victoria Maiei Sandu vine după o prezenţă record la urne

Alegătorii din Diaspora sunt cei care o menţin pe Maia Sandu la putere. 83% din cei care au votat în străinătate, au pus ştamăpila pe candidata pro-europeană. "Diaspora, eşti uimitoare! Ne a mai dat astăzi o lecţie din care fiecare trebuie să tragem învăţăminte", a declarat Maia Sandu. Victoria Maiei Sandu vine după o prezenţă record la urne. Aproape 1.700.000 de persoane au iesit la vot in cel de-al doilea tur al prezidentialelor din Moldova. O prezenta mai mare decat in primul tur de peste 54%. De asemenea s-a inregistrat un record in prezenta la vot si in diaspora: peste 320.000 de persoane dintre care 30.000 doar in România.

De bucurie, la Iaşi, moldovenii s-au unit într-o horă în faţa primăriei. De la Elysee, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a fost printre primii care au felicitat-o pe Maia Sandu şi poporul moldovean. "Democrația a triumfat asupra oricăror intervenții și manevre. Franța va continua să stea alături de Moldova pe drumul său european", a transmis preşedintele francez Emmanuel Macron. Felicitări au venit şi din partea altor lideri europeni dar şi de la Casa Albă, de la preşedintele Joe Biden. }ntre timp, proruşii de la Chişinău anunţă că nu recunosc victoria Maiei Sandu. Liderul socialiştilor, fostul preşedinte moldovean Igor Dodon, şi oligarhul Ilan Şor, autoexilat la Moscova au anunţat că vor contesta rezultatul alegerilor.

