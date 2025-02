Momentul în care Trump i-a spus unei jurnaliste că nu înțelege nimic din întrebarea ei, dar are o voce frumoasă și îi urează pace - Facebook

Jurnalista Nazira Karimi l-a întrebat pe Trump dacă are vreun plan de viitor pentru poporul afgan, relatează The Times of India.

"Îmi este un pic greu să vă înțeleg, de unde sunteți?", a întrebat Trump.

"Afganistan", i-au răspuns imediat Karimi și alți jurnaliști.

Articolul continuă după reclamă

"De fapt, este o voce frumoasă și un accent frumos. Singura problemă este că nu pot să înțeleg un cuvânt din ce-mi spuneți. Dar spun doar atât, succes, să trăiți în pace", a replicat Trump, stârnind râsetele celor prezenți în sală.

Citeşte informaţiile integral in articolul publicat de spotmedia.ro

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să vă uitaţi pe telefon sau la televizor înainte de somn? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰