Un preot în vârstă de 65 de ani a devenit viral pe reţelele sociale după ce a arătat degetul mijlociu unui adolescent în timpul protestelor de pe străzile din Milano. Momentul a fost filmat, iar imaginile au strâns milioane de vizualizări şi comentarii.

Părintele Giannicola Maria Simone, în vârstă de 65 de ani, se afla în Sant’Alessandro di Zebedia, în apropiere de Via Torino, când un adolescent care fugea din centrul oraşului, în timpul confruntărilor violente de weekendul trecut, i-a arătat degetul mijlociu. Preotul a răspuns cu acelaşi gest, iar scena a fost surprinsă într-o filmare care s-a răspândit instant pe reţelele sociale.

Într-un interviu acordat Corriere della Sera, preotul a povestit că, înainte de incident, a deschis uşile bisericii pentru a adăposti turiştii şi trecătorii care încercau să scape de violenţe.

"Eram în biserică şi urmăream ce se întâmpla. Apoi am văzut că oamenii se îmbrânceau pe Via Torino şi se împrăştiau pe străzile laterale, spre Piazza Sant’Alessandro, aşa că am alergat să închid biserica. Erau foarte mulţi oameni care fugeau de cei violenţi şi i-am lăsat pe toţi să intre. Nu erau credincioşi, ci turişti şi alţi trecători. Au rămas aici până când s-a liniştit agitaţia", a povestit acesta.

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De ce a arătat preotul degetul mijlociu

Imaginile cu gestul preotului au devenit virale, iar mulţi utilizatori au crezut iniţial că filmarea fusese realizată cu ajutorul AI.

"Este reală, deşi acum circulă şi versiuni false. Aşa s-a întâmplat: în timp ce aceşti tineri treceau, unul dintre ei mi-a arătat degetul mijlociu. Sunt copii, aşa că nu mă surprinde. I-am răspuns şi eu cu acelaşi gest, dar fără intenţii violente şi fără riscul de a provoca şi mai multă furie", a explicat preotul.

Întrebat dacă regretă reacţia, părintele a respins această idee.

"Nu, nu cred că trebuie să vorbim despre regret. Dacă i-aş fi dat un pumn, atunci da, dar eu nu am ridicat niciodată mâna asupra nimănui, nici măcar în cele mai dificile momente. Am 65 de ani şi lucrez cu tinerii de-o viaţă, iar uneori trebuie să le mai spui şi "Ai grijă ce faci". Cu siguranţă, în afara contextului acelor confruntări, nu aş fi făcut niciodată aşa ceva", a adăugat clericul.

Ce i-au spus preotului adolescenţii implicaţi în violenţe

Părintele a povestit că a încercat să discute cu mai mulţi tineri îmbrăcaţi în negru, care stăteau pe treptele bisericii, pentru a înţelege de ce participau la tulburările din oraş.

"Am încercat să stau puţin de vorbă cu ei, voiam să înţeleg ce aveau în minte, dar răspunsurile au fost foarte vagi. Spuneau: "Nu ştim de ce suntem aici, au venit toţi şi am venit şi eu".

Preotul a precizat că adolescenţii nu au încercat să intre în biserică şi că majoritatea fugeau din zonă. Unii filmau şi transmiteau imaginile live, iar studenţii săi de la colegiu, după ce au văzut una dintre transmisiuni, au coborât în piaţă pentru a-l apăra.

"Eu le-am răspuns râzând: "Să mă aparaţi de ce?", a povestit acesta.

Cum explică preotul comportamentul tinerilor violenţi

Giannicola Maria Simone consideră că adolescenţii implicaţi în violenţe reprezintă o minoritate, dar că gesturile lor reflectă o problemă mai amplă a societăţii.

"Sunt o minoritate în comparaţie cu adolescenţii, dar sunt simptomul unei probleme mult mai răspândite. Dacă tinerii se plictisesc, este pentru că noi i-am ţinut închişi şi le-am lăsat în mână doar un smartphone, ceva fals", a explicat preotul.

Acesta a adăugat că nu ştie ce se va întâmpla în centru oraşului în weekendul următor, dar că va închide din nou biserica dacă situaţia devine periculoasă.

Preotul, care foloseşte reţelele sociale pentru a comunica mai uşor cu tinerii, spune că a primit atât critici, cât şi mesaje de susţinere după apariţia filmării.

"Eu predau, iar în această dimineaţă studenţii mei mi-au spus: "Tare!", "Bravo!". Oricum, există oameni de ambele părţi".

Deşi unele comentarii au fost puternic influenţate de convingeri ideologice politice, iar altele au fost favorabile, preotul consideră că dialogul rămâne cea mai bună soluţie.