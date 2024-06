"Să ne asigurăm că putem face ca fiecare persoană singură să fie eligibilă pentru ceea ce am putut face cu ... Cu COVID, mă scuzaţi. Ne ocupăm de tot ce ceea ce trebuia să facem... Uitaţi! Dacă...", a spus, dezorientat, Joe Biden.

Trump a replicat rapid. "Nu ştiu ce a spus la finalul acelei propoziţii, cred că nici el nu ştie", a tunat fostul lider de la Casa Albă.

Dezbaterea de 90 de minute era văzută de susţinătorii săi drept o şansă pentru Joe Biden să tranşeze cursa pentru Casa Albă în favoarea lui, dar a mărit îngrijorarea şi aşa larg răspândită printre alegători că Joe Biden este prea bătrân pentru a conduce ţara. Ecranul împărţit în două a arătat un bărbat confuz. Când nu vorbea, actualul preşedinte stătea înghețat în spatele pupitrului, cu gura deschisă, ochii mari și fără să clipească, după cum au observat cei care au urmărit confrntarea. Încolţit, a recurs la jigniri. A încercat să speculeze faptul că Donald Trump a fost găsit vinovat în procesul cu Stormy Daniels, actriţa de filme pentru adulţi.

Vezi și

"Câte miliarde de dolari datorezi pentru că ai molestat o femeie în public, pentru că ai făcut sex cu o vedetă porno… în timp ce soţia ta era însărcinată?", a întrebat Joe Biden. "Nu am făcut sex cu o actriţă porno, asta în primul rând", a răspuns Donald Trump.

Joe Biden și Doland Trump s-au lăudat cu performanțele fizice, deși au 81, respectiv 78 de ani

Culmea, cei doi s-au întrecut în laude când au fost întrebaţi dacă pot face funcţiei la 81 de ani, Biden, sau 78 de ani, Trump.

"Jumătate din cariera mea am fost criticat pentru că sunt cel mai tânăr din politică. Am fost a doua cea mai tânără persoană aleasă vreodată în Senatul Statelor Unite. Și acum sunt cel mai în vârstă", s-a lăudat Biden. "Am făcut două teste cognitive. Am luat notă maximă, după cum știți, am făcut rezultatul public. Tocmai am câştigat două turnee de golf. Turnee normale, nu pentru pensionari. Ca să faci asta trebuie să fii inteligent şi să poţi să loveşti mingea la distanţe mari. Şi am făcut asta. El nu poate să lovească mingea 45 de metri", a spus Trump.

La finalul dezbaterii, Biden, care a avut nevoie de ajutorul soţiei sale Jill ca să coboare de pe scenă, a fost criticat chiar şi de presă, care până acum l-a susţinut. "Dureros de privit, a fost ca un accident de maşină cu încetinitorul", au fost printre comentarii. Însă cele mai mari critici vin de la vârful partidului democrat.

"Mă doare să spun asta: diferenţa între ei este de 3 ani, dar în seara asta a părut că este de 30 de ani. Şi cred că asta va fi impresia cu care rămân votanţii după dezbatere", a spus David Plouffe, fost şef de campanie al lui Barack Obama.

În Partidul Democrat s-a instalat panica și se cere înlocuirea lui Joe Biden pe ultima sută de metri

Potrivit presei americane în Partidul Democrat s-a instalat panica şi se caută acum cu disperare un înlocuitor. Statele Unite s-ar putea afla în faţa unei premiere. În istoria modernă, niciun candidat nu a fost înlocuit din cursă. Pentru asta însă este nevoie ca Joe Biden să-şi anunţe retragerea. Candidatul pe care şi l-ar fi dorit democraţii este Michelle Obama, dar fosta primă doamnă nu vrea să candideze. Printre cele mai vehiculate nume sunt Kamala Harris, actuala vicepreşedintă, şi Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, a cărui popularitate a explodat după dezbatere.

"Administraţia Biden a avut rezultate la toate capitolele, în timp ce Trump a eşuat în toate chestiunile majore. La toate capitolele, tipul ăsta nu a avut rezultate. Au fost 154.000 de locuri de muncă mai puține în producție în timpul administrației Trump. Infracţiunile în timpul administrației Trump, crimele, au crescut cu 30% în 2020. Procentul a scăzut în fiecare an sub administrația Biden", a spus Gavin Newsom.

Alegătorii americani au făcut haz de necaz după dezbaterea Trump-Biden

Au urmărit dezbaterea cu filtre care arătau maimuţe pe umerii lui Biden şi pe Trump cu plete.

Între timp, Rusia, de altfel o mare susţinătoare a lui Donlad Trump, lasă să se înţeleagă că dezbaterea nu l-a interesat pe Putin.

"Nu cred că vă așteptați ca președintele Rusiei să îşi pună ceasul cu alarmă, să se trezească dimineața și să urmărească dezbaterile din Statele Unite ale Americii", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

A doua şi ultima dezbatere este programată pe 10 septembrie.

<

EXT OBS 2806 ILS BIDEN AVION

EXT OBS 2806 ILS BIDEN CU SOTIA LA FINAL

EXT OBS 2806 ILUSTRATIE DEZBATERE

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei V-aţi gândit să renunţaţi la maşină din cauza scumpirilor repetate la pompă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰