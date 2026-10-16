Nouă foşti agenţi ai poliţiei federale americane (FBI) care au participat la ancheta cu privire la reţinerea unor documente clasificate de către Donald Trump, care au fost concediaţi în mod abrupt de către directorul FBI Kash Patel. l-au dat în judecată pe acesta şi pe secretarul american Justiţiei Todd Blanche, relatează AFP, citată de news.ro.

Nouă agenţi FBI, concediaţi de Kash Patel, îi dau în judecată pe director şi pe secretarul Justiţiei - Profimedia

După alegerea din nou a lui Donald Trump în noiembrie 2024, procurorul special însărcinat cu două anchete federale împotriva fostului preşedinte la acea vreme, una cu privire la reţinerea unor documente clasficate după ce a plecat de la Casa Albă în 2021, a fost obligat să le abandoneze.

Nouă agenţi care au lucrat în acest dosar şi care au fost concediaţi fără preaviz

Nouă agenţi FBI care au lucrat în acest dosar şi care au fost concediaţi fără preaviz, în februarie 2026, de către Patel, cer justiţiei să le declare darea afară ilegală şi să-i reintegreze în FBI. Agenţii, care cumulează împreună peste 100 de ani vechime în FBI, au fost repartizaţi în această anchetă din cauza competenţelor lor specifice şi s-au achitat de această misiune în mod ”apolitic” şi "cu cel mai mare profesionalism", subliniază ei în plângere.

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Unii dintre ei au lucrat la dosarul atentatului de la Maratonul de la Boston din 2013, iar alţii la tentativa de asasinare a lui Trump din iulie 2024, precizează ei. "Însă orice angajat FBI asociat la percheziţia din ordinul justiţiei de la (reşedinţa lui Donald Trump din Florida) Mar-a-Lago (în 2022) era condamnat, după a doua învestire a preşedintelui Trump", în ianuarie 2025, apreciază ei în plângere, citând declaraţiile miliardarului şi anturajului acestuia.

Aceşti nouă agenţi FBI "au fost concediaţi în mod ilegal nu din cauza vreunei abateri sau vreunui motiv legal, ci doar pentru a satisface răzbunarea personală a preşedintelui", se arată în această plângere împotriva lui Kash Patel şi secretarului Justiţiei Todd Blanche. Ei îi acuză pe Trump, Patel, Blanche şi pe alte personalităţi din anturajul şefului statului de faptul că, "înainte şi după concedirea" lor, le-au pus în discuţie integritatea, prezentându-le munca drpt "motivată de motivaţii politice, în pofida faptului că nu era".

Kash Patel - acuzat de către critcii săi de faptul că desfăşoară o "epurare" în FBI în contul lui Donald Trump - este vizat în prezent de mai multe plângeri ale unor agenţi şi ofifiali de rang înalt din FBI care contestă motivul concedierii lor. În septembrie 2025, trei oficiali de rang înalt de la FBI acuzau într-o plângere faptul că au fost sancţionaţi din cauza "refuzului de a politiza FBI" tocmai opunându-se concedierii unor agenţi cerută de către directorul Pattel.

Donald Trump a imputat procedurile penale deschse împotriva sa unei "instrumentalizări a justiţiei" de către administraţia predecesorului său democrat Joe Biden.