Cum au aflat serviciile americane de aventura şefului Nvidia cu spioana din China. FBI investighează cazul

FBI investighează cazul lui Jensen Huang, șeful Nvidia, care a recunoscut o aventură cu o femeie despre care autoritățile americane cred că este spioană a Chinei. Între timp, un grup de acționari a dat în judecată ieri, în California, atât compania, cât și pe Huang, pe care îi acuză că au ascuns informații despre relația cu presupusa spioană chineză și astfel i-au indus în eroare în legătură cu investițiile lor. Acțiunile Nvidia au scăzut ieri pe bursa americană cu 4,3%. În total, compania a pierdut aproximativ 190 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, într-o singură zi.

Donald Trump, care are o relație apropiată cu Huang, a declarat luni reporterilor de la Casa Albă că a aflat despre acest caz "cu puțin timp în urmă". "Vom analiza situația. Știu că FBI investighează acest caz în legătură cu altceva", a mai spus Trump în cadrul unei conferințe de presă.

Donald Trump: "Știu că FBI investighează cazul"

Potrivit Financial Times, FBI investighează cazul de ceva vreme, dar nu este clar când au început serviciile americane de informații să o monitorizeze pe Alice Huang sau pe CEO-ul Nvidia.

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Deși Trump susține că a fost informatrecent despre acest caz, presa scrie că pe masa președintelui american a ajuns încă din luna mai un raport secret despre Huang. Documentul conținea informații despre relația cu Alice Huang, directoarea unei companii din Singapore, numită Megaspeed, care era clientă a Nvidia.

Întrebat luni despre acest raport, Trump a dat răspunsuri evazive. "Sigur că aș verifica acest lucru cu oamenii din serviciile de informații. Este posibil să fi fost menționat. Cu siguranță nu mi-a captat interesul", a spus el.

Trump susține că a discutat ieri cu fondatorul Nvidia, iar Huang a negat "categoric" că știa că Alice Huang era spioană chineză. "Chiar îl cred. Când am auzit despre asta, am fost uimit, pentru că îl consider un om de mare calitate", l-a apărat președintele american.

Cum ar fi descoperit serviciile americane relaţia celor doi

Serviciile de informații americane au obținut informații potrivit cărora directorul general al Nvidia a avut o relație amoroasă cu o femeie din China, pe nume Alice Huang, care ar fi fost recrutată ca spioană de Ministerul Securității Statului din China, agenția de informații a țării.

Potrivit dezvăluirilor din presă, serviciile secrete americane ar fi supravegheat-o electronic mai multă vreme pe Alice Huang și astfel ar fi descoperit că are o relație cu Jensen Huang.

La două zile după ce presa a publicat dezvăluirile, Huang a recunoscut într-un mesaj trimis angajaţilor că a avut o relație extraconjugală cu o femeie, fără să ofere alte detalii.

Acţionarii dau în judecată Nvidia

Dezvăluirile au zguduit gigantul Nvidia. Evaluată la 4300 de miliarde de dolari, compania produce semiconductori, piese-cheie pentru antrenarea și funcționarea modelelor de inteligență artificială dezvoltate de companii precum OpenAI și Anthropic.

Acțiunile Nvidia au scăzut luni cu 4,3% pe bursa americană. În total, compania a pierdut aproximativ 190 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, într-o singură zi, potrivit Reuters.

Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat că a deschis o anchetă, iar mai mulți congresmeni au cerut investigații în acest caz, mai ales că Huang a devenit o voce influentă în cercul lui Trump în ceea ce privește politicile din industria inteligenței artificiale.

Totodată, a făcut lobby pentru relaxarea restricțiilor americane privind exporturile de cipuri AI către China.

Parlamentarii americani vor să afle dacă și alți membri ai companiei știau că Huang avea o relație extraconjugală cu directoarea de la Megaspeed.

Tim Teter, directorul juridic al Nvidia, spunea săptămâna trecută, în interiorul companiei, că informațiile despre relația amoroasă nu sunt corecte, dezvăluie surse citate de FT. El a acuzat că informațiile despre presupusa relație extraconjugală a lui Jensen Huang proveneau de la persoane care voiau să-i compromită reputația.

Acționari ai Nvidia s-au grăbit să-i dea luni în judecată pe Huang și Nvdia. Este vorba de un proces colectiv deschis în California îi care acuză că au fost înşelaţi.

Elon Musk: Jensen Huang este de neînlocuit ca lider al Statelor Unite în domeniul AI

Majoritatea analiștilor nu se așteaptă ca Huang să demisioneze. Cu toate astea, scandalul creşte probabilitatea ca Congresul să adopte legi care să înăsprească restricțiile privind accesul Chinei la cipurile pentru AI.

Trump a declarat că este convins că Huang "suferă foarte mult", dar că "totul va fi bine". Întrebat dacă va discuta despre asta cu Xi Jinping, atunci când se va întâlni săptămâna viitoare cu președintele chinez la Shenzhen, Trump a negat.

Și Elon Musk i-a sărit în ajutor lui Huang. A spus că acesta este de neînlocuit ca lider al Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale. Cu toate acestea, mulți dintre directorii din industria tehnologiei apropiați de șeful Nvidia nu s-au grăbit să își declare sprijinul.

"Este un eșec extrem de îngrijorător că structura din jurul său a putut fi expusă unei asemenea capcane de seducție. Acest lucru subminează complet orice poziție pe care a susținut-o în privința politicii SUA față de China, în moduri care dăunează industriei", a declarat un director din industrie.