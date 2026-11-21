Unul dintre cei mai căutați zece fugari de către FBI a fost capturat în Mexic. "El Chapo Isidro", care conduce organizația criminală Meza-Flores, a fost identificat în tribună la un meci de baseball, iar stadionul și străzile din preajmă s-au transformat în câmp de luptă.

Agenții s-au folosit de mai multe vehicule speciale, dar și de elicoptere. Și au tras din aer asupra zonei în care se afla liderul interlop. Potrivit oficialilor locali, forțele de securitate formate din Garda Națională și armata mexicană au folosit ceea ce au descris drept tactici de "discreție și surpriză".

Operaţiune de capturare desprinsă din filme

Ofițerii ascunși printre oameni au reușit să îl captureze pe celebrul interlop Fausto Isidro Meza-Flores după ce spectatorii care asistau la un meci de baseball au eliberat zona în goană.

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În imaginile dramatice se văd oameni ascunși printre scaunele din tribune și se aud copii care plâng.

Cine este "El Chapo Isidro"

Infractorul mexican se afla pe o listă a celor mai căutați infractori și în Statele Unite. FBI oferea o recompensă de 5 milioane de dolari pentru "El Chapo Isidro". Bărbatul este acuzat de deținerea, distribuirea și importul în Statele Unite a unor cantități mari de heroină, metamfetamină, cocaină, fentanil și marijuana.

După capturare au avut loc ciocniri violente între militanți și armata mexicană. Localnicii s-au baricadat în case sau au fugit în zone considerate sigure. Mai multe autoturisme au fost incendiate, iar drumurile au fost blocate. Autoritățile mexicane nu au furnizat informații despre persoane rănite ori victime ale incidentelor.