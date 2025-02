De mai bine de 10 zile, pământul se clatină fără oprire pe insula Santorini din Grecia. Peste 550 de cutremure au fost înregistrate de seismologi, cel mai mare măsurând 4,9 pe scara Richter. Autorităţile trimit în continuu mesaje de avertizare pe telefon.

Sunt motive suficiente pentru ca locuitorii insulei să se înghesuie să ia bilete la feriboturi și avioane.

"Vedeți și voi, oamenii vor să plece, dar nu putem să părăsim insula. Doamne ferește să se întâmple ceva în portul Athinio, pentru că am fi blocați. Putem pleca doar pe mare sau prin aer", spune o localnică. "Nu am simțit niciodată un cutremur atât de puternic și nici la o așa frecvență. Are loc un cutremur la fiecare 10 sau 20 de minute. Este prima dată, nu am mai trecut prin așa ceva", adaugă un alt locuitor.

Iar pe aeroporturi s-a văzut cel mai bine disperarea – cel puțin 5.000 de oameni au părăsit până acum insula. Deși cutremurele înregistrate sunt catalogate ca minore sau ușoare, autoritățile din Santorini au decis să ia măsuri de protecție a populației. Localnicii au fost sfătuiți să evite clădirile aglomerate și să nu călătorească pe rute unde este posibil să se producă alunecări de teren.

"În primul rând, vreau să le cer locuitorilor insulei să rămână calmi, să asculte instrucțiunile Protecției Civile. Am discutat deja cu ministrul responsabil pentru a face o prezentare cuprinzătoare în următoarele zile, o prezentare științifică a datelor geologice, pentru ca toată lumea să știe care este fenomenul pe care trebuie să-l gestionăm", declară Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei.

Tot ca măsură de precauție, zeci de pompieri au fost trimiși pe insulă. Mai multe corturi au fost instalate lângă cel mai mare spital de pe insulă. "De data asta, lucrurile sunt serioase. Noaptea trecută am dormit în aer liber, mi-a fost prea frică să intru în casă", mărturisește un locuitor.

Mai multe școli sunt închise până mâine, însă elevii din Thira, Anafi, Ios și Amorgos vor sta acasă până vineri. Mulți turiști și-au încheiat prematur vacanțele.

Pentru ei, zborurile de pe insulă au fost suplimentate. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă turiștilor români să evite deplasările pe insulă. Cunoscuta insulă turistică Santorini face parte din Arcul Vulcanic Egeea de Sud, care cuprinde o serie de vulcani latenți și activi. Dintre aceștia, doar Kolumbo, Nisiros și Santorini au fost activi în ultimii 100 de ani. Specialiștii spun că, deși vulcanul de pe Santorini nu a mai erupt de mult timp, continuă să fie activ. Însă seismologii cred că de vină pentru cutremurele recente este activitatea tectonică, și nu cea vulcanică.

Ultimul cutremur major care a lovit Grecia a avut loc în 1956. Seismul a afectat în special insulele Amorgos și Santorini și a provocat moartea a 53 de oameni.

