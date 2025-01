O femeie de 61 de ani a fost arestată după ce a dat cel puţin 14 teste de cetăţenie "deghizată", în Marea Britanie

Ministerul de Interne de la Londra a anunţat luni că femeia a fost arestată sub o suspiciunea de completare frauduloasă a testelor "Life in the UK", oferindu-le unor aplicanţi o serie de avantaje nejustificate.

Femeia, a cărei identitate nu este precizată, s-ar fi deghizat atât în bărbaţi cât şi în femei, încercând să obţină în mod fraudulos permise de şedere în ţară pentru unii cetăţeni străini.

Ministerul britanic de interne a precizat că anchetatorii au dus la îndeplinire, luni, un mandat la o adresă din Enfield, în nordul Londrei, ofiţerii confiscând "câteva documente false şi o colecţie de peruci care ar fi fost folosite în schema frauduloasă".

Se deghiza şi falsifica documente

Anchetatorii au acţionat în urma unor informaţii conform cărora în perioada 1 iunie 2022 - 14 august 2023, suspecta ar fi participat la mai multe teste de cetăţenie organizate în centre din Marea Britanie, deghizându-se şi falsificând documente de identitate pentru a evita să fie prinsă de autorităţi.

Inspectorul Phillip Par, din cadrul serviciului pentru imigrări al Home Office, a declarat că "o anchetă complexă" a "pus capăt acestei scheme infracţionale periculoase".

"Această individă a orchestrat un plan premeditat pentru a evita să fie detectată, alegând cu meticulozitate deghizări şi centre de testare diferite din ţară, pentru a scăpa de autorităţi", a mai susţinut el. "La fel ca în cazul a numeroşi infractori care comit acest tip de infracţiune, credem că motivaţia ei a fost câştigul financiar".

​Femeia va rămâne în arest

Femeia va rămâne în arestul poliţiei londoneze.

Testul "Life in the UK" este necesar pentru oricine doreşte să obţină un permis de şedere permanentă sau naturalizarea ca cetăţean britanic.

Conform Ministerului de Interne, testul este format din 24 de întrebări menite să "demonstreze că aplicantul are suficiente cunoştinţe cu privire la valorile britanice, istoria şi societatea acestei ţări".

