Fostul preşedinte american este obligat să plătească o amendă de aproape 355 de milioane de dolari după ce a pierdut procesul cu statul New York. Acuzat că şi-a umflat artificial averea cu scopul de a-și înșela creditorii, Donald Trump nu mai are voie să facă afaceri în New York timp de trei ani.

Republicanul a negat absolut tot şi a adus numeroase critici la adresa procurorului general.

Donald Trump, fostul preşedinte SUA: Ea (n.r. Letitia James) este un procuror general corupt, oribil şi totul are de-a face cu interferenţa electorală. Nu au existat victime pentru că băncile au făcut mulţi bani. Au făcut o sută de milioane de dolari!

Donald Trump: Dacă nu aş fi candidat, nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat

Documentul judiciar de 92 de pagini mai include şi că cei doi fii ai săi, Donald Trump Jr and Eric Trump, trebuie să plătească fiecare câte patru milioane de dolari, în timp ce Allen Weisselberg, fostul director de operațiuni al Trump Organization, are de plătit numai un milion. Mai mult, ei mai au de plătit şi dobânzi în valoare de o sută de milioane de dolari. Trump a promis însă ca va face apel.

Donald Trump, fostul preşedinte SUA: Dacă nu aş fi candidat (n.r. la alegerile prezidenţiale), nimic din astea nu s-ar fi întâmplat, niciunul dintre aceste procese nu ar fi avut loc. Nimic nu s-ar fi întâmplat şi aş fi avut o viaţă frumoasă. Mă bucur, însă, de viaţa asta dintr-un alt motiv - vom face America măreaţă din nou!

Acuzat că și-a supraevaluat averea

Totul a început după ce procurorul general din New York, Letitia James, l-a acuzat pe Trump că și-a supraevaluat averea netă cu 3,6 miliarde de dolari pe an, timp de un deceniu. Verdictul de ieri a venit ca o victorie imensă pentru ţară, spune ea.

Letitia James, procuror general New York: Am dovedit că nimeni nu este deasupra legii. Nu contează cât de bogat eşti, cât de puternic eşti sau câte legături politice ai. Toată lumea trebuie să joace după aceleaşi reguli. Noi avem o responsabilitate să protejăm integritatea pieţei. Timp de ani întregi, Donald Trump s-a implicat în practici înşelătoare de afaceri şi fraudă urişă.

Decizia de ieri vine ca o altă lovitură pentru candidatul republican. Pe 25 martie, tot la New York, Trump va fi judecat penal în dosarul Stormy Daniels.

