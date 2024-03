Oraşele din SUA care te plătesc cu 15.000 de dolari pentru a te muta acolo. Ce condiţii impun

Aceste stimulente financiare sunt disponibile în întreaga țară şi împărtășesc aceeași premiză generală: atragerea angajaţilor care pot lucra remote. Potrivit MakeMyMove.com, o platformă online pentru lucrătorii care îşi pot îndeplini sarcinile remote, numărul orașelor care oferă astfel de beneficii s-a dublat în ultimii ani. Pandemia a adus o schimbare în cultura muncii și, în 2023, mai mult de 50.000 de persoane au aplicat pentru programe în întreaga țară prin intermediul platformei.

Cu toate acestea, conceptul de a fi plătit pentru a te muta nu este văzut cu ochi buni de toată lumea. "Aceste programe pot uneori să îi deranjeze pe localnici, care ar putea simți că sunt ignoraţi în favoarea noilor veniţi", spune Kyle Samuels, CEO al Creative Talent Endeavor. "Acest lucru ar putea alimenta diviziunile în comunitate și, potențial, să crească costul vieții, făcându-le viaţa mai grea rezidenților de lungă durată. Am văzut ce se întâmplă atunci când lucrătorii bine plătiți din domeniul tehnologiei s-au mutat în Miami și Austin în timpul pandemiei, crescând dramatic prețurile pentru localnici".

Tulsa, Oklahoma

Când a fost lansat în 2018, Tulsa Remote a devenit primul program de acest fel, oferind angajaţilor care pot lucra remote și antreprenorilor 10.000 de dolari pentru a se muta aici pentru un an. De atunci, aproximativ 2.900 de persoane au fost acceptate în program.

Virginia de Vest

Programul Ascend West Virginia oferă beneficiarilor eligibili, uneori cunoscuți sub numele de Ascenders, până la 12.000 de dolari (10.000 de dolari în primul an, 2.000 de dolari suplimentari în al doilea an) pentru a se muta într-unul dintre oraşele de aici. Până în prezent au fost primite peste 42.500 de aplicații.

Indiana

Indiana a fost unul dintre statele cele mai ambițioase în ceea ce privește atragerea unui nou val de lucrători remote. De exemplu, oraşul Noblesville le oferă angajaţilor remote până la 15.000 de dolari pentru a se muta aici. În Evansville, solicitanții calificați pot primi 7.200 de dolari, dar şi alte beneficii pentru a se bucura de viaţa culturală a oraşului.

Topeka, Kansas

Programul Choose Topeka a început în 2019, oferind solicitanților de până la 15.000 de dolari. De atunci, mai mult de 6.000 de persoane au aplicat, dintre care doar 150 de norocoşi au fost aleși pentru a se muta aici.

Beneficiarii trebuie să rămână cel puțin un an. Spre surprinderea autorităţilor, 95% dintre ei au decis să rămână pe termen lung, conform lui Robert Ross, vicepreședinte senior şi reprezentant al GO Topeka, o agenție de dezvoltare economică care administrează programul.

Michigan

350 de burse sunt disponibile în programul Michigander Scholars pentru studenţi sau proaspeţii absolvenţi. Programul Michigander Scholars este conceput pentru a atrage angajaţi talentaţi în industriile de vehicule electrice, mobilitate și semiconductori.

Programul acordă burse cuprinse între 5.000 și 10.000 de dolari pentru beneficiarii care se califică și care finalizează un stagiu și/sau acceptă o poziție cu normă întreagă în aceste domenii. Există, desigur, şi unele condiţii, printre care: cei care sunt selectaţi trebuie să lucreze aici minim 12 luni.

