Cunoscută altă dată pentru peisajele sale mirifice, regiunea Catalonia, din nord-estul Spaniei, se află în stare de urgenţă. Seceta istorică a trasformat râurile din apropierea Barcelonei în poteci. Apa colectată în timpul verii pentru astfel de perioade a scăzut sub punctul critic.

Pere Aragonès, president of the regional government of Catalonia: Catalonia suferă cea mai rea secetă din ultimul secol. În ultimele 40 de luni, nivelul de precipitaţii a fost extrem de redus, de fapt, săptămâni la rând, nu a plouat deloc în mare parte din ţară.

Au fost interzise: spălarea maşinilor, a stărzilor, umplerea totală a piscinelor, fie ele publice sau private, iar consumul de apă a fost limitat la 200 de litri de persoană pe zi. 6 milioane de locuitori ai Cataloniei trebuie să respecte cu stricteţe aceste restricţii, altfel vor fi amendaţi. Lor li se adaugă însă şi cei 10 milioane de turişti care vizitează Barcelona an de an şi care vor fi afectaţi la rândul lor. De exemplu, au fost interzise duşurile pe plajă, iar hotelierii trebuie să reducă şi ei consumul de apă.

Terenurile de sport nu mai pot fi nici ele irigate din sistemul public de apă, iar jucătorilor celebrei echipe de fotbal Barcelona li s-a interzis să facă duş la stadion după antrenamente sau meciuri.

Furtuna a paralizat micuţul aeroport din oraşul Tromso. Zeci de zboruri au fost anulate. Turiştii au fost nevoiţi să-şi petreacă seara în aeroport, după ce au aflat pe ultima sută de metri că nu vor putea zbura. Au fost puse la dispoziţie 200 de paturi, apă şi mâncare.

Peste ocean, În California, ploile torenţiale au transformat marile bulevarde în adevărate râuri. Sudul Statelor Unite se pregăteşte pentru un nou val de furtuni şi în acest weekend. Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenţionare de călătorie pentru sudul Statelor Unite ce va fi în vigoare până duminică.

