UPDATE 21:30: Papa Francisc suferă de dublă pneumonie şi continuă să prezinte un tablou clinic "complex", a anunţat marţi Vaticanul într-un nou buletin medical transmis în a cincea zi a spitalizării suveranului pontif, relatează AFP.

Informaţiile alarmante despre starea de sănătate a Papei au venit de la două persoane din anturajul acestuia. Potrivit acestora, Suveranul Pontif are dureri puternice şi a trecut prin mai multe episoade de febră în ultimele zile. Le-ar fi spus acestora că, de data aceasta nu este sigur că mai are forţa necesară să învingă boala. Papa a ajuns în spital în urmă cu cinci zile. S-a împotrivit iniţial, dar i s-a spus fără echivoc că riscă să moară dacă rămâne în camera sa de la Vatican.

Papa Francisc nu crede că mai are mult de trăit

"Papa are 88 de ani şi are mai multe probleme de sănătate. În trecut, o parte din intestinul său a fost scos, iar când era tânăr, o parte din plămân. De asemenea, are probleme cu genunchii şi, în ultimii ani, a fost nevoit să meargă într-un scaun cu rotile. Papa este din ce în ce mai fragil, iar oamenii sunt îngrijorați de faptul că s-a forțat prea mult în acest an jubiliar", a declarat Trisha Thomas, The Associated Press.

Suveranul Pontif a fost internat, iniţial, cu diagnosticul de bronşită severă, însă nu a răspuns la tratament. După o investigaţie mai atentă, medicii cred că un virus sau o bacterie i-a infectat căile respiratorii. Tratamentul a fost schimbat şi, pentru moment, starea lui este stabilă.

"Dacă există infecție, trebuie tratată infecția subiacentă şi asta se face, cel mai probabil, cu antibiotice. Unele infecţii au nevoie de tratament prelungit, pentru că sunt mai greu de eliminat din sistem. O să dureze ceva", spune Nick Hopkinson, Nick Hopkinson, director medical specializat în astm.

Zeci de oameni se roagă în fața spitalului

În faţa spitalului, zeci e oameni spun rugăciuni pentru ca Papa să se însănătoşească.

"Să sperăm. O să ne rugăm mai mult. La început, ne-am rugat o dată pe zi. Acum, o să fie de două ori",

"Este în mâinile celor mai buni doctori care există nu doar în Roma, ci în toată Italia, pentru că Gemelli este cunoscut la nivel internaţional. Mă aştept la rezultate pozitive."

2025 este Anul Jubilar al Bisericii Catolice, iar suveranul pontif are programate mai multe evenimente pe care le va prezida. Medicii săi i-au cerut însă să reducă din apariţiile publice.

