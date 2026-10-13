Un miliard și jumătate de catolici se roagă pentru viața Papei Leon. Suveranul Pontif a fost operat în urmă cu câteva ore la un spital din Roma. Medicii i-au extirpat un nodul la plămâni și speră să nu se agraveze starea lui de sănătate.

În vârstă de 71 de ani, Papa Leon a fost salutat de credincioși înainte să intre în spitalul Gemelli din Roma, unde sunt tratați conducătorii Vaticanului. Pe drum, convoiul a fost întâmpinat de mulțimi dornice să îi transmită că sunt alături de el. Sute de oameni l-au așteptat și în clădire.

"Aștept aici de azi-dimineață, era important să fiu aici, să fiu aproape de el."

"În seara aceasta ne vom uni cu toții în rugăciune la Capela "Ioan Paul al II-lea"."

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"Papa este o persoană remarcabilă. Este aproape de tineri și îi doresc tot binele", spun oamenii.

Internarea Papei a venit pe neașteptate, după un control de rutină. Fidel ideii de a nu păstra secrete față de credincioși, Suveranul Pontif a făcut anunțul la slujba de duminică.

"Medicii au descoperit un nodul la un plămân. A fost depistat într-un stadiu foarte incipient și este bine delimitat. Am decis să mă operez pentru a-l îndepărta", spunea Papa Leon al XIV-lea.

Medicii spun că viața Papei nu este în pericol. În astfel de cazuri, intervenția chirurgicală este minim invazivă și, foarte probabil, nodulul nu este malign.

"În majoritatea cazurilor, acestea sunt efectuate prin videotoracoscopie sau prin chirurgie robotică. Depinde de localizarea tumorii. Rata complicațiilor este extrem de scăzută, deși apar complicații, iar rata este de 2 sau 3%", explică chirurgul toracic Frederico Venuta.

De altfel, Vaticanul a anunțat că vizita Papei în Peru, programată luna viitoare, nu va fi amânată.