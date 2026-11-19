Patru secole de istorie şi credinţă. Bazilica Sfântul Petru de la Vatican a împlinit 400 de ani de la inaugurare. Papa Leon al XIV-lea a marcat momentul printr-o slujbă specială. Le-a împărtăşit credincioşilor emoţia pe care o simte de fiecare dată când vizitează celebrul lăcaș, unul dintre cele mai cunoscute monumente din lume.

Liderul Bisericii Catolice a oficiat Liturghia care a marcat cei patru sute de ani de la sfinţirea Bazilicii Vaticanului.

"Sărbătoarea care ne reunește astăzi în bucurie pune fiecăruia dintre noi o întrebare: ce am simțit intrând în Bazilica Sfântul Petru? Vizitarea acestei biserici maiestuoase stârnește întotdeauna emoții: un sentiment de uimire ne umple, trezit de sacralitatea credinței, de puterea istoriei și de frumusețea artei. Și totuși, toate acestea se odihnesc pe un mormânt umil: cel al pescarului din Galileea, Simon, fiul lui Iona", a transmis Papa Leon al XIV-lea.

Istoria lăcaşului de cult începe în secolul al III-lea înainte de Hristos. La ordinul împăratului Constantin a fost ridicată o bazilică în locul unde Apostolul Petru a fost înmormântat după ce a fost ucis în Circul lui Nero.

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"Trupul său a fost aruncat în cel mai simplu și mai ieftin mormânt pe care l-au putut găsi. Au acoperit mormântul cu pământ. Au crezut că acesta este sfârșitul Sfântului Petru... și totuși a continuat să crească", a spus Elizabeth Lev, istoric de artă.

Lucrările au început când Iulius al doilea era Papă. A fost nevoie de 12 arhitecţi, mii de muncitori şi circa 120 de ani de muncă pentru ca basilica să fie finalizată. Proiectată în formă de cruce, biserica adăposteşte în centru mormântul Sfântului Petru. Şi este completată cu opere ale patrimoniului universal: "La pieta", singura lucrare pe care Michelangelo şi-a pus semnătura, şi "Baldachinul" lui Bernini.

Biserica a fost inaugurată pe 18 noiembrie 1646, de Papa Urban al VIII-lea.

"Este în mare măsură fața reală a Bisericii Catolice. Treci prin acele uși și nu vei simți conflictele, dezastrele și eșecurile. Treci prin acele uși și vezi continuitate, frumusețe, realizări și triumf. Interiorul Bazilicii Sfântul Petru este marcat de unitate și măreție", a mai spus Elizabeth Lev.

Biserica are 187 de metri lungime și o înălțime de 136 de metri. Marcajele de pe podeaua navei edificiului dovedesc că nici o altă biserică nu o depăşeşte ca dimensiune. Suprafaţa sa este similară cu cea a două terenuri de fotbal. 12 milioane de vizitatori trec anual pragul bisericii din Roma.