Întâlnire emoționantă la Vatican: trei legende ale sportului românesc - Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Gheorghe Hagi - au fost primite de Papa Leon al XIV-lea, căruia i-au oferit cadouri cu o puternică încărcătură simbolică.

Ilie Năstase i-a dăruit o rachetă de tenis folosită în 1976, Hagi – tricoul naționalei de la Mondialul din 1994, iar Nadia – un trening al României și o șapcă semnată pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

"A fost o onoare, o zi specială", a spus Nadia Comăneci, care a adăugat că momentul are pentru ea o însemnătate aparte la 50 de ani de la primul 10.

Întâlnirea este parte dintr-o serie mai amplă de evenimente similare prin care Vaticanul își arată deschiderea față de lumea sportului. În luna mai, Papa Leon a stat față în față cu Cristi Chivu, iar pe 25 iunie cu David Popovici și Camelia Potec.