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Papa Leon al XIV-lea suferă de cancer pulmonar. I-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept

Papa Leon al XIV-lea suferă de cancer pulmonar. I-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept Papa Leon al XIV-lea - Profimedia
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Editor R.O. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.10.2026, 23:25 | Modificat la 13.10.2026, 23:46

 Vaticanul a anunțat că Papa Leon al XIV-lea suferă de cancer pulmonar și că i-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept. Operația a decurs cu succes și nu au existat complicații.

Papa Leon al XIV-lea a fost supus azi unei intervenții chirurgicale în urma căreia s-a confirmat că suferă de cancer pulmonar. Medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept. Anunțul a fost făcut de Vatican după operația care a decurs cu succes, fără complicații.

Potrivit comunicatului, diagnosticul de adenocarcinom pulmonar era suspectat încă din timpul investigațiilor preoperatorii și a fost confirmat în timpul intervenției chirurgicale.

Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a petrecut aproximativ trei ore în sala de operație. Intervenția chirurgicală propriu-zisă a durat aproximativ 90 de minute.

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Papa Leon al XIV-lea a ajuns în timpul zilei la Spitalul Gemelli din Roma. Intervenția chirurgicală a fost efectuată de o echipă condusă de șeful secției de chirurgie toracică, dr. Stefano Margaritora.

Suveranul Pontif dat dovadă de un grad neobișnuit de transparență în privința problemelor sale de sănătate, a comentat agenția americană AP. Papa a dezvăluit duminica trecută, la prânz, în timpul rugăciunii, că medicii i-au descoperit un nodul mic la plămâni, și că va fi operat.

Înaintea operației, medicii oncologi au dat asigurări că, și dacă nodulul s-ar dovedi canceros, prognosticul Papei este "excelent", deoarece nodulul este îndepărtat într-un stadiu incipient.

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Redactia Observator
R.O.
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