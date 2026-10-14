Din păcate cancerul nu alege şi Sănătatea Suveranului Pontif îngrijorează o lume întreagă. Papa Leon are cancer şi a fost operat seara trecută. Medicii au fost nevoiţi să îi îndepărteze jumătate din plămân. Specialiştii au însă veşti bune şi dau asigurări că Pontiful îşi va reveni complet. Mii de credincioşi au aprins lumânări şi au transmis mesaje de încurajare.

Papa Leon a trecut printr-o intervenţie de extirpare a unui nodul pulmonar, in timpul căreia medicii au descoperit că tumora este malignă. Operaţia a durat 90 de minute, si a fost efectuată de o echipă formată din şapte medici şi chirugi. Primele veşti au venit târziu în noapte.

"Vaticanul a anunțat că operația s-a încheiat cu succes, conform programului și planificării inițiale. În vârstă de 71 de ani, Leon s-a întors în salonul său după intervenția chirurgicală efectuată la spitalul Gemelli din Roma", a afirmat Paolo Santalucia, jurnalist Associated Press.

Cancerul de care suferă şeful Vaticanului se numeşte adenocarcinom şi este cea mai răspândită formă de cancer pulmonar. Doctorii au extirpat jumătate din plămânul drept.

Articolul continuă după reclamă

"Lobul inferior al plămânului drept reprezintă aproximativ jumătate din plămânul drept, iar persoanele cu plămâni sănătoși pot tolera această operaţie și pot respira fără probleme după ea. De obicei, este nevoie de câteva zile de spitalizare și apoi de câteva săptămâni de recuperare la domiciliu. În plus, ne așteptăm ca majoritatea pacienților să aibă o evoluție foarte bună pe termen lung", a spus Natalie Shaubie, chirurg toracic.

După operaţie, Papa a cerut cina şi a avut o seară liniştită, a anunţat Vaticanul. În tot acest timp, zeci de oameni s-au rugat în capela spitalului pentru sănătatea lui. Cei care nu au mai avut loc au aşteptat cu sufletul la gură veşti în faţa clădirii.

De pe patul de spital, Pontiful şi-a continuat munca. A numit astăzi în funcţie doi arhiepiscopi, unul în Slovacia şi unul în Brazilia. Credincioşii din Peru speră însă că problemele de sănătate nu vor împiedica vizita anunaţată pentru luna viitoare.

"Papa este ca un membru al familiei". "Cu toții sperăm să se refacă și abia apoi să vină. Mai presus de toate este sănătatea Papei". "Întreaga lume este alături de Papă chiar acum, nu doar gândindu-se la sănătatea sa, ci și rugându-se pentru el", au spus oamenii.

În vârstă de 71 de ani, Papa Leon este lăudat pentru viaţa activă şi condiţia fizică bună. Singura problemă de sănătate majoră de până acum a fost în anii 80 când s-a îmbolnăvit de febră tifoidă pe când era misionar în Peru.