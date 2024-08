Peste 90 de arestări în UK, după ce protestele extremiştilor s-au transformat în revolte. Tensiunile, amplificate de tragedia din Southport

Au fost confruntări în Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool şi Belfast, în unele locuri manifestanţii au aruncat rachete, magazine au fost jefuite şi poliţia atacată. Alte demonstraţii mai mici din alte părţi nu au devenit violente.

Prim-ministrul Keir Starmer s-a angajat să ofere forţelor de poliţie "sprijinul deplin" al guvernului pentru a lua măsuri împotriva "extremiştilor" care încearcă să "semene ură".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tensiuni după tragedia din Southport

Tensiunile au fost ridicate după uciderea, luni, a trei fete la un club de dans în Southport, Merseyside. În Liverpool, demonstranţii au aruncat în poliţie cu cărămizi, sticle şi o rachetă de semnalizare, un ofiţer a fost lovit în cap de un scaun, iar un altul a fost lovit cu piciorul şi doborât de pe motocicletă.

Aproximativ o mie de manifestanţi anti-imigraţie, dintre care unii strigau lozinci islamofobe, au fost confruntaţi de contramanifestanţi. Câteva sute de manifestanţi antifascişti s-au adunat la prânz lângă staţia Lime Street din Liverpool, făcând apel la unitate şi toleranţă, scandând "Refugiaţii sunt bineveniţi aici" şi "Gunoi nazişti, plecaţi de pe străzile noastre".

Tulburările au continuat şi în primele ore ale dimineţii

Poliţiştii în echipament antirevoltă, însoţiţi de câini, s-au străduit să ţină cele două părţi la distanţă, iar întăririle au fost chemate pentru a încerca să menţină ordinea. Tulburările au continuat şi în primele ore ale dimineţii de duminică, cu focuri de artificii lansate în direcţia poliţiştilor care purtau echipament antirevoltă.

O bibliotecă a fost incendiată în zona Walton a oraşului, iar revoltaţii au încercat să împiedice pompierii să stingă focul, a declarat poliţia din Merseyside. Magazinele au fost sparte, iar mai multe pubele cu roţi au fost incendiate, a adăugat aceasta.

Forţele de ordine au confirmat că mai mulţi ofiţeri au fost răniţi în ceea ce au descris ca fiind "tulburări grave", adăugând că doi au fost duşi la spital - unul cu o fractură la mas şi unul cu o fractură de maxilar. Acesta a declarat că 23 de persoane au fost arestate.

Agentul şef adjunct Jenny Simms a declarat: "Dezordinea, violenţa şi distrugerea nu îşi au locul aici în Merseyside, cu atât mai puţin după evenimentele tragice care au avut loc luni în Southport. Cei care s-au angajat în acest comportament nu aduc decât ruşine lor şi acestui oraş".

Au fost aruncate cutii de bere în grupul antirasist din Bristol

În Bristol, protestatarii şi contra-protestatarii au fost implicaţi într-un blocaj. Un grup a putut fi auzit cântând "Rule Britannia", "England 'til I die" şi "We want our country back". Au fost aruncate cutii de bere în grupul antirasist, iar unii dintre protestatarii rivali au fost atacaţi cu bastoane de către poliţişti.

Poliţia din Avon şi Somerset a declarat că 14 persoane din oraş au fost arestate, inspectorul-şef Vicks Hayward-Melen anticipând că vor avea loc "alte arestări în zilele următoare".

În Manchester, au avut loc încăierări cu poliţia şi cel puţin două arestări. În Belfast, două persoane au fost arestate, protestatarii din faţa unei moschei aruncând cu obiecte în jurnalişti şi spărgând geamurile unei cafenele.

La începutul acestei săptămâni, prim-ministrul a anunţat un nou program naţional de combatere a tulburărilor violente pentru a ajuta la reprimarea grupurilor violente, permiţând forţelor de poliţie să facă schimb de informaţii.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ce maşină preferaţi să cumpăraţi, nouă sau la mâna a doua? Nouă La mâna a doua

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰