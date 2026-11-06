Franța fierbe din nou. Aproximativ 600.000 de oameni au umplut străzile marilor oraşe într-o zi de grevă și proteste. Tensiunea a escaladat rapid în violențe, iar forțele de ordine au intervenit cu tot ce au avut la îndemână, ca să oprească manifestanţii furioşi. Câteva curse feroviare au fost anulate din motive de siguranță, iar Turnul Eiffel a fost închis. Bilanțul se apropie de 500 de persoane reținute. Sindicatele nu dau semne că ar ceda. Vestele Galbene anunţă că vor să continue mișcarea pe 6 și 7 noiembrie.

Peste jumătate de milion de oameni au fost prezenţi la proteste în toată Franţa. Deşi s-au anunţat în mare parte paşnice, nu au fost lipsite incidentele violente. Jandarmii au ţinut cu greu piept protestatarilor, care au făcut un foc imens în Place de la Nation.

70 de mii de jandarmi şi poliţişti au fost mobilizaţi în toată ţara. Au folosit bastoane, fumigene şi artificii pentru a potoli furia manifestanţilor.

Cel puţin 440 de persoane au fost reţinute. Pe timp de zi, haosul a fost şi mai mare. Magazinele de lux şi-au baricadat vitrinele cu paleţi de lemn.

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"Oamenii protestează faţă de costul ridicat al vieţii şi pentru creşterea salariilor. Chiar din inima Parisului, oamenii spun că trăiesc cu greu de la o lună la alta", a transmis Ana Iacub, corespondent Observator în Franţa.

Turnul Eiffel, cel mai vizitat monument din lume, a fost închis, iar haos în gările din oraş a fost haos. O mie de şcoli riscă să se închidă, după ce mai mulţi profesori au anunţat că se alătură mişcării studenţeşti.

"În calitate de părinți, ne-am mobilizat pentru a ne proteja copiii, deoarece, la fel ca toată lumea, am văzut imaginile cu violența de care e capabilă poliţia", a spus o persoană.