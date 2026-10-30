Zeci de mii de tineri din Germania sunt așteptați să iasă sâmbătă în stradă, în mai multe orașe importante, pentru a solicita, în principal, creșterea finanțării educației. Protestele, inspirate de manifestațiile din Franța, au loc pe fondul îngrijorărilor privind posibile incidente violente, relatează AFP, potrivit News.ro.

După Franța, generația Z iese în stradă și în Germania. Zeci de mii de tineri, așteptați la proteste - Profimedia

La apelul unui colectiv numit "Gen Z regelt" ("Generația Z se ocupă de asta", cu referire la tinerii născuți între 1995 și 2012), aproximativ 160.000 de persoane s-au înscris până acum online pentru a manifesta în aproximativ 30 de orașe, printre care Berlin, Frankfurt (centru) și Köln (vest).

Conform site-ului său, "GenZ regelt" protestează față de condițiile precare din școli, costul ridicat al vieții și eventuala reintroducere a serviciului militar și atrage atenția asupra încălzirii globale.

"Suntem ucenici, liceeni, elevi de gimnaziu și studenți. Ne-am reunit prin intermediul rețelelor sociale pentru că ne-am săturat ca tinerii să nu fie ascultați", a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă online, una dintre purtătoarele de cuvânt ale mișcării, Kaja Schwab, o studentă de 23 de ani din Berlin.

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Comercianții din Germania își protejează magazinele înaintea protestelor

Criticând "lipsa extremă de transparență" a acestei mișcări, BSK, organizația oficială care reunește reprezentanții elevilor din diferite regiuni germane, nu va participa la manifestațiile de sâmbătă. Aceasta face apel la manifestări "pașnice" pe 20 noiembrie pentru "condiții mai bune de învățământ".

La fel ca în multe țări din Europa, elevii din Germania, o țară cu o populație în curs de îmbătrânire, se confruntă cu reducerea fondurilor alocate școlilor, liceelor și universităților. Există însă disparități mari, deoarece în această țară educația ține de competența landurilor regionale și nu a statului federal.

Chiar dacă mișcarea "GenZ regelt" subliniază respingerea violenței, poliția germană, marcată de incidentele din Franța din ultimele săptămâni, va mobiliza câteva mii de agenți.

Unele bijuterii de lux și magazine de îmbrăcăminte au protejat deja vitrinele pentru a preveni eventualele jafuri în această zi de Halloween, când, în ultimii ani, în Germania au avut loc în mod recurent acte de vandalism.

Autoritățile se tem de violențe la manifestațiile organizate de generația Z

Joi, purtătoarea de cuvânt a BSK, Amy Kirchhoff, a considerat că este "prea riscant" să se desfășoare un marș la Berlin alături de "GenZ regelt", "având în vedere apelurile la mobilizare, marcate uneori de violență".

Vineri, Helen Brin, din cadrul "GenZ regelt", a afirmat că mișcarea "dispune de un număr suficient de voluntari pentru a coordona manifestația și a asigura securitatea" în capitala germană.

La rândul său, Ministerul de Interne german a indicat că se află în contact cu autoritățile franceze și italiene, îngrijorat de o posibilă participare a unor militanți radicali veniți din străinătate. Acesta subliniază însă că este necesar să se facă distincția între "manifestațiile pașnice ale studenților" și o "mișcare extremistă violentă" care ar putea încerca să deturneze adunările.

Autoritățile afirmă că, în acest moment, nu dispun de niciun element care să ateste existența unor planuri concrete de violență.

Apelul ministrului german al Familiei către tinerii protestatari

Într-un interviu acordat săptămânalului Stern, publicat vineri, ministrul german al Familiei, Karin Prien (CDU), i-a îndemnat pe tinerii manifestanți să nu cedeze provocărilor sâmbătă.

"Faceți zgomot. Implicați-vă în partidele politice. Dar nu fiți violenți. Acest lucru nu ar face decât să vă prejudicieze cauza", a spus ea, îndemnându-i, de asemenea, să nu se lase "instrumentalizați de extrema dreaptă sau de extrema stângă".