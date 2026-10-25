Străzile marilor oraşe europene seamănă tot mai tare cu un câmp de luptă urbană. Din Paris şi până în Barcelona, sute de mii de oameni au ieşit în stradă pentru un trai mai bun. Jandarmii şi poliţiştii au răspuns violenţelor cu tunuri de apă şi gaze lacrimogene. Doar în Franţa, peste o mie de oameni au fost arestaţ săptămâna aceasta, iar aproape toate sindicatele au făcut apel la grevă generală.

Cei peste 100.000 de protestatari care au mărşăluit pe străzile Parisului s-au ciocnit cu forţele de ordine. Incidentele violente au avut loc la finalul protestului. Manifestanţii au lansat focuri de artificii, jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene.

Denumită "Actul al doilea", mişcarea pentru un trai mai bun a Vestelor Galbene şi a sindicatelor a scos în stradă peste 400.000 de oameni în toată ţara. "Am scris: "Libertate, egalitate, fraternitate - când se va întâmpla asta?". Pentru că, de fapt, deocamdată, acest motto rămâne doar la nivel de cuvinte, nu este ceva concret".

Marsilia, blocată de protestatari

În portul Marsiliei, pubele de gunoi au fost incendiate, petarde au fost aruncate în stânga şi-n dreapta, iar străzile au fost blocate. Mai multe magazine au fost jefuite şi vandalizate. În Toulouse, un protestatar a avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale, după o luptă cu un jandarm.

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Peste 70.000 de jandarmi, trupe speciale şi poliţişti au încercat să păstreze liniştea şi ordinea în ţară. "Astăzi ne-am confruntat din nou cu această situație. Forțele de securitate internă s-au confruntat încă o dată cu un nivel extrem de ridicat de violență, caracterizat prin aruncarea constantă de proiectile și foc de mortier. Așadar, au trebuit să facă față acestei situații cu mult curaj și determinare. În timp ce vă vorbesc, ne apropiem de 1.000 de arestări", a declarat Laurent Nunez, ministrul francez de Interne.

Surse din presa franceză spun că premierul Sebastien Lecornu le-ar fi cerut marilor operatori de internet să limiteze accesul populaţiei la reţelele sociale.

Violenţe au fost şi în Italia

Patru ore au durat confruntările dintre protestatari şi forţele de ordine. "Aşa arată centrul oraşului Bologna după luptele de stradă de azi-noapte. Aici, sunt urmele baricadelor ridicate de protestatari, de unde au fost aruncate sticle şi petarde către forţele de ordine. Aseară, mai bine de 100 de oameni au fost reţinuţi", a transmis Cornelia Crîşmaru, reporter Observator.

La Roma, protestatarii au forţat intrarea în Colosseum. Cei 1500 de poliţişti mobilizaţi în zonă au arestat 45 de tineri, majoritatea minori. "Ce viitor? Ce viitor? Eu nu o să primesc niciodată pensie, dar de-ar fi doar asta problema. Problema este că protestăm pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, pentru că bunica mea - care, la fel ca atâtea alte bunici, a trăit războiul - mi-a spus acum două zile că nu găsește nimic de mâncare, că nu are ce mânca. Asta mă enervează la culme".

Torino s-a transformat într-un câmp de luptă. O mie de tineri s-au bătut cu jandarmii - i-au atacat cu sticle şi petarde.

Şi peninsula Iberică a luat foc

Vitrinele mai multor magazine din Barcelona au fost făcute ţăndări, iar marfa din interior - distrusă. În capitala Albaniei, protestatarii au atacat forţele de ordine cu pietre. Jandarmii s-au apărat cu scuturi şi tunuri de apă.