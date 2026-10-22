Europa fierbe după noi proteste ale tinerilor provocate de costul ridicat al vieţii şi condiţiile din şcoli. La Paris, studenţii au blocat universităţile şi se pregătesc pentru "Sâmbăta Neagră" - o nouă zi de demonstraţii, cu aproape 400 de mitinguri în toată ţara. Astăzi, Emmanuel Macron a cerut prefecţilor să respingă aproape toate autorizaţiile pentru mitinguri. În Italia, transportatorii au provocat ambuteiaje kilometrice, care au lăsat magazinele fără alimente de bază. Iar în Serbia, mii de studenţi au fost primiţi cu aplauze în Belgrad după ce manifestaţiile lungi de doi ani au dus la căderea regimului şi la alegeri anticipate.

La Paris, studenţii care au blocat intrarea în Universitatea Sciences Po au fost târâţi cu forţa de jandarmi. Mii de tineri au ieşit iar în stradă după ce au contestat în instanţă ordinul primăriei de a interzice demonstraţiile.

Magazinele se baricadează de frica jafurilor, iar femeile cumpără arme

În Capitală, magazinele de lux jefuite de huligani se baricadează cu bariere metalice şi panouri din lemn. Iar cei care au business-uri mai mici se aprovizionează cu sprayuri lacrimogene şi pistoale cu electroşocuri. Sunt decişi să îşi apere cu orice preţ bunurile în weekend.

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"Cumpără femeile, proprietarele de magazine. Sunt vânzări impuse, oamenii nu cumpără aceste lucruri de plăcere", a precizat Yves Gollety, proprietar magazin de arme.

"Am decis să aducem câini pe străzi pentru a calma spiritele. Trebuie să menţinem activitatea comercială", a transmis o femeie.

În Bordeaux, poliţia a recuperat din casele celor reţinuţi sute de genţi de piele, parfumuri şi tablete, furate sâmbătă. Iar telefoanele mobile luate din magazine au fost dezactivate de la distanţă.

Sudul Italiei, paralizat de protestele transportatorilor

În Italia, sudul ţării este paralizat de protestele transportatorilor. Pe autostrăzi, ambuteiajele se întind pe kilometri, regiuni întregi au rămas fără combustibil, iar produsele proaspete, carnea, laptele și, în unele cazuri, chiar și apa sunt epuizate.

"Nu se găseşte nimic, ne-au distrus. Toate rafturile sunt goale, nu se găsesc produsele de bază. Parcă suntem în război!", a declarat un localnic.

De vină sunt preţurile mari ale motorinei, care s-au dublat în cazul fermierilor. Astăzi, guvernul a promis 70 de milioane de euro pentru agricultori şi industria pescuitului, dar sute de şoferi sunt decişi să continue blocajele.

Studenţii au ieşit în stradă şi în Grecia şi Serbia

În Grecia, studenţii şi-au unit forţele cu profesorii la un miting in Atena şi au cerut locuri în cămine la prețuri accesibile și mai multe investiții în educație.

Iar în Belgrad, studenţii care l-au dat jos pe preşedintele Vucic au fost primiţi ca nişte eroi înainte de alegerile parlamentare din weekend.

"Fantastic! O acumulare sau, mai degrabă, o explozie a deceniilor de fericire reținută, a nefericirii, furiei și disperării noastre, iese în sfârșit la suprafață", a subliniat un student.

Protestatarii portughezi au dormit în stradă după intervenţia poliţiei

În Portugalia, sute de persoane care protestează de cinci zile faţă de criza locuinţelor şi creşterea costului vieţii au petrecut noaptea în stradă, în saci de dormit, după ce poliţiştii i-au obligat să strângă corturile.