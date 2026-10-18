Proteste violente în Franţa: 500.000 de oameni în stradă şi clădiri incendiate. 1200 de persoane, reţinute

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat sâmbătă seara că 1.200 de persoane au fost reținute în urma manifestațiilor și a violențelor izbucnite în mai multe orașe din Franța. Bilanțul include și 150 de polițiști și jandarmi răniți.

Numărul persoanelor arestate a crescut de la aproximativ 400, în cursul serii de sâmbătă, la 1.200 înainte de miezul nopții, potrivit bilanțului prezentat de premierul francez Sébastien Lecornu, citat de Le Parisien. Violențele au cuprins mai multe orașe, unde grupuri de persoane au atacat forțele de ordine, au jefuit magazine și au provocat distrugeri.

Premierul a precizat că 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți.

Ministerul francez de Interne a estimat că aproximativ 550.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate în întreaga țară, dintre care 110.000 la Paris. În total, au avut loc 110 manifestații.

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Protestele au fost organizate împotriva costului ridicat al vieții și au reunit studenți, angajați din sectorul public și agricultori. La manifestațiile de sâmbătă s-au alăturat și membri ai mișcării „vestelor galbene”, o mișcare de protest apărută în Franța în 2018, după anunțarea unor scumpiri ale carburanților.

În mai multe orașe, manifestațiile au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, jafuri și distrugeri. La Limoges, incendiul izbucnit la primărie a provocat pagube majore, acoperișul prăbușindu-se peste etajele inferioare. În Marsilia, poliția a raportat numeroși răniți în urma violențelor.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că autoritățile vor continua să-i identifice pe cei responsabili pentru jafuri și distrugeri. Oficialul a anunțat că poliția dispune de numeroase înregistrări video care pot ajuta la identificarea persoanelor implicate.

Premierul Sébastien Lecornu a salutat activitatea forțelor de ordine și a declarat că este un miracol că bilanțul răniților nu este mai grav.

Violențele au determinat autoritățile să convoace o celulă interministerială de criză, în timp ce primarii Parisului, Marsiliei și Lyonului au cerut o întâlnire cu premierul pentru a discuta amploarea pagubelor și modul în care evoluează evenimentele.

Liderul partidului francez de stânga La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a susținut că majoritatea participanților au protestat pașnic și a cerut distribuirea imaginilor de la manifestații pe rețelele sociale. "Vor să ne prezinte drept huligani. Arătați că ei sunt manipulatorii!”, a scris politicianul pe X.

El a criticat și modul în care poliția din Paris a asigurat paza Palatului Élysée, sediul președinției franceze. Strada Faubourg-Saint-Honoré, unde se află palatul, a fost una dintre zonele cele mai tensionate în timpul protestelor.